Es licita la contractació de les entitats que gestionaran i custodiaran el pla de pensions de la Funció Pública

El Govern ha licitat la contractació d'una entitat gestora i d'una entitat dipositària per al pla de pensions de la Funció Pública, tal com publica el BOPA aquest dimecres i en compliment de la Llei qualificada que va entrar en vigor el juny del 2015. El plec de bases ha estat elaborat per la Comissió de seguiment del pla de pensions de la funció pública, elegida el passat mes de febrer i formada per 4 membres del Govern i 8 representants sindicals. L'entitat gestora a la qual s'adjudiqui el concurs, que pot ser internacional, tindrà com a objectiu obtenir els millors rendiments possibles de les aportacions que han estat fent a parts iguals els funcionaris i el Govern des del juny de l'any passat. En canvi, l'entitat dipositària s'escollirà per concurs nacional.

El concurs per a la contractació d'aquestes entitats és un dels darrers passos per tal que estigui plenament operativa la Llei qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la Funció Pública. De fet, es tracta d'una demanda llargament reivindicada per la Plataforma de Funcionaris, que des de l'aprovació de la Llei, l'octubre del 2014, han estat reclamant al Govern que accelerés el calendari per tal de poder disposar de l'entitat gestora, ja que des del juny del 2015 les aportacions -compartides entre els treballadors i l'Executiu- s'estan dipositant en un compte bancari custodiat pel Govern, però l'objectiu és que sigui una gestora independent qui se'n faci càrrec.

La forma d'adjudicació del concurs és internacional en el cas de la contractació de l'entitat gestora i de caràcter nacional pel que fa a la contractació de l'entitat dipositària. La data límit de presentació de les ofertes acaba l'1 de desembre i l'obertura de plecs es durà a terme el 7 de desembre.