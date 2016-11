Encamp viu l'edició 'Clàssics al carrer' amb l'objectiu que el públic pugui provar els cotxes antics

La plaça dels Arínsols d’Encamp ha estat l'escenari d'una nova edició de 'Clàssics al carrer', una mostra de cotxes antics on es dóna la possibilitat al públic perquè pugui provar els cotxes clàssics. La iniciativa sorgeix de la Declaració de Patrimoni de la UNESCO que ha fet dels cotxes clàssics i de les recomanacions de la Federació Internacional d'Automobilisme perquè aquest patrimoni sigui reconegut per la població. En aquest sentit, el president de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA) ha recordat que amb les edicions anteriors viscudes a Andorra la Vella, Sant Julià i Escaldes-Engordany i la d'avui diumenge a Encamp, el públic pot recuperar les sensacions de conduir un vehicle antic. A la concentració feta a la plaça dels Arínsols d'Encamp hi havia exposats una trentena de cotxes clàssics.