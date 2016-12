Encamp inicia el calendari d'advent i encén l'enllumenat de Nadal amb desenes d'infants

El Comú d'Encamp ha inaugurat el calendari d'advent i l'encesa de llums amb la participació de desenes de nens i nenes que s'han aplegat a la plaça del Consell d'Encamp per celebrar el primer dia del calendari d'advent d'enguany amb caramels, xocolatada i coca. Una celebració que s'estendrà fins al 25 de desembre, a més cada dia a les sis de la tarda es repetirà la celebració que s'ha dut a terme aquest dijous a la tarda. Un dels infants i el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, han estat els encarregats de donar el tret de sortida a l'encesa de l'enllumenat de Nadal, una encesa que prèviament s'havia realitzat al Pas de la Casa. Enguany, l'enllumenat s'ha centrat en motius de color verd, blau i blanc, tot i que l'ornamentació ha estat similar a la d'altres anys, atès que tal com ha remarcat Torres, "abans els motius eren molt similars perquè eren els del Comú, però des de fa dos anys podem canviar una mica els motius".

Encamp ha viscut una tarda plena de color aquest dijous amb la inauguració del calendari d'advent i l'encesa de l'enllumenat de Nadal. Una celebració que ha comptat amb la participació de desenes de nens i nenes de la parròquia que s'han apropat a la plaça del Consell per gaudir del repartiment de caramels, xocolatada i coca que es fa tradicionalment per celebrar l'inici del calendari d'advent. A més, aquest repartiment s'estendrà cada dia a les sis de la tarda a la plaça del Consell fins al 25 de desembre.

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha ressaltat que "al principi ens pensàvem que només vindrien un parell de nens els primers dies però us asseguro que durant els 25 dies del calendari la plaça s'emplena". Pel que fa a l'enllumenat, el mateix Torres i una nena han estat els encarregats d'il·luminar la parròquia amb els diferents motius nadalencs repartits per Encamp. Els motius principals s'han basat en els colors verds, blaus i blancs per tal d'homogeneïtzar la il·luminació de la parròquia, tot i això Torres ha destacat que "abans els motius eren molt similars perquè eren els del Comú, però des de fa dos anys podem canviar una mica els motius".

L'encesa també s'ha celebrat aquesta tarda al Pas de la Casa, on els nens i nenes del poble han gaudit de l'inici d'aquesta celebració. El cònsol major també ha explicat que "a la gent els hi agrada i fa patxoca i el que volem és que el turista es trobi amb una zona còmoda i agradable per passar el Nadal". A més, Torres ha assegurat que "ja fa 7 anys que ho fem i cada any té molt bona acceptació i la canalla sempre està emocionada quan arriba l'1 de desembre".