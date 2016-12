Encamp acull dimecres una xerrada sobre assetjament escolar

La Biblioteca Comunal d’Encamp organitza una xerrada sobre assetjament escolar el pròxim dimecres 14 de desembre a les 20.15 hores, a càrrec del psicòleg encampadà Omar El-Bachiri. La xerrada està adreçada a persones majors de 18 anys, sobretot a pares i mares, i a educadores i educadors, i té com a objectiu conscienciar de la importància d’actuar amb rapidesa per evitar casos de 'bullying'. Per aquest motiu, El-Bachiri farà una sèrie de recomanacions a seguir en cas de trobarse amb aquesta xacra que s’està patint als centres escolars.