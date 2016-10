En marxa els treballs de la Quirola per fer un ascensor que connecti Prat de la Creu i Príncep Benlloch

La primera fase del projecte de la Quirola, per construir unes noves escales, un ascensor i una passarel·la entre el carrer Prat de la Creu i Príncep Benlloch ja està en marxa. En aquest primer període de treballs, es farà l'enderrocament de les escales actuals, s'executarà un nou nucli d'esgraons i l'estructura per a l'ascensor. L'any que ve és previst que el projecte defintiu, que preveu una segona fase, ja estigui enllestit i d'aquesta manera hi hagi una nova connexió entre aquests dos punts, tal com explica el conseller d'Urbanisme i Aparcaments del Comú d'Andorra la Vella, Josep Antoni Cortés.

La primera fase del projecte per a la construcció d'unes noves escales, un ascensor i una plataforma a la Quirola ja està en marxa. En aquest primer període d'obres, que començaran de manera imminent, es durà a terme l'enderrocament de les escales actuals, s'executarà un nou nucli d'esgraons i l'estructura per a l'ascensor. Aquests treballs han estat adjudicats per un import de 207.660 euros i la previsió és que estiguin enllestits en 18 setmanes, per la qual cosa el conseller d'Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés, preveu que cap a finals del mes de març de l'any que ve estiguin enllestits i llavors es pugui posar en marxa la segona fase.

En un segon termini, els treballs previstos seran la instal·lació de l'ascensor, construir una passarel·la i acabar de condicionar les escales existents, a més a més d'adequar l'espai del carrer Prat de la Creu que donarà accés a aquesta nova connexió i on hi ha prevista una mena de porta de color negre i vermell per marcar l'entrada i que la gent tingui clar "que allà passa alguna cosa", tal com destaca Cortés.

Aquesta obra servirà per salvar el desnivell que hi ha entre el carrer Prat de la Creu i Príncep Benlloch i tal com destaca el conseller d'Urbanisme i Aparcaments es facilitarà "l'accessibilitat", ja que ara com ara només hi ha les escales i per a moltes persones és impossible salvar aquest desnivell. Aquesta actuació, segons Cortés, entra dins la política de la corporació comunal de "connectar sectors" amb la voluntat de dinamitzar les diferents zones de la parròquia i, alhora, "actuar en diferents punts" més enllà del centre.