En estudi establir un reciclatge obligatori per als monitors d’esquí

L’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (Efpem) proposa formació continuada per als monitors d’esquí. Tot i així, ara per ara aquesta oferta és opcional. La intenció, però, és que el reciclatge passi a ser obligatori per als monitors que exerceixen. Segons explica el director del centre, Francesc Poujarniscle, aquest és un requisit que alguns països com França tenen adoptat. Així, cada tres o quatre anys es demana als professionals que segueixin aquests cursos d’actualització. En altres països, com ara Espanya, per exemple, un monitor d’esquí alpí no està sotmès a aquest requeriment.

Poujarniscle va declarar que “ens agradaria” que d’aquí a dos anys el reciclatge obligatori fos una realitat. Per fer-ho, el director de l’Efpem va indicar que es treballarà de forma conjunta amb el ministeri d’Educació (per definir el disseny curricular) i l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME). Precisament des d’aquesta darrera entitat s’indica que la mesura és d’especial interès per a ells. El president, Carles Iriarte, va explicar que l’Associació Internacional de Monitors d’Esquí (ISIA en les sigles en anglès) estableix que els monitors de nivell 2 han de fer un dia de formació cada dos anys o dos dies cada quatre anys. El col·lectiu va debatre aquesta qüestió en assemblea i es va considerar més interessant la segona opció. “Ara l’Efpem està treballant perquè cada quatre anys els monitors hagin de seguir un reciclatge de forma obligatòria”, va dir Iriarte. El president de l’associació de monitors va declarar que l’ISIA marca uns mínims, qui fa els reciclatges i la formació, i es va mostrar confiat que totes les parts arribaran fàcilment a acords.

La mesura, va dir Iriarte, ha de garantir la qualitat i el nivell òptim que ofereixen els monitors que exerceixen al Principat. Així, va explicar que l’associació internacional que agrupa els instructors d’esquí demana que els professionals actualitzin els seus coneixements periòdicament, i l’AAME ho comparteix. Aquests cursos permeten conèixer els canvis de tècnica, en els materials i també en els mètodes a l’hora d’impartir les formacions. “Cal posar-se al dia per no quedar-se obsolet”, va dir Iriarte, que va afegir que “tots els monitors han de fer cursos de reciclatge” perquè en el cas contrari és la qualitat la que se n’acaba ressentint.

En el mateix sentit es va expressar el director de l’Efpem. Poujarniscle va indicar que aquestes actualitzacions són importants per al monitor a l’hora d’obtenir acreditacions internacionals d’associacions com ara l’ISIA. A més a més va remarcar que els cursos permeten estar al dia pel que fa a l’evolució dels materials i les tendències de les metodologies d’ensenyament, entre altres aspectes.