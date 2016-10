Els visitants atrets per ‘Scalada’ van deixar 20,4 milions d’euros a Andorra

El Govern estima que els visitants atrets per l’espectacle del Cirque du Soleil Scalada Vision van deixar a l’estiu a Andorra 20,4 milions d’euros, 2,5 milions més que l’any passat. Segons va explicar el ministre de Turisme, Francesc Camp, la despesa ha passat de 105 a 111 euros per persona i dia, fet que la situa com la més elevada de les quatre edicions celebrades. Camp va atribuir aquest increment a la millora de la situació econòmica als països de l’entorn, França i sobretot Espanya, que és d’on prové el gruix de públic. Així mateix, s’ha crescut en espectadors, que han arribat a 105.000.

A més a més, el ministre va destacar que la despesa global feta al Principat puja a 21,9 milions d’euros (tenint en compte el que van deixar els espectadors a Andorra, la despesa de logística i del Cirque du Soleil, i l’impacte als mitjans), 2 milions d’euros més que l’any passat. Restant-ne els 2,7 milions que costa l’esdeveniment, l’impacte econòmic net de Scalada al país és de 19,2 milions d’euros. Davant d’aquestes xifres, Camp va subratllar que “la inversió que fem té un retorn unes vuit vegades superior”. En aquest sentit va apuntar que aquesta és “un ràtio molt bona” i que espera continuar en aquesta línia els propers anys.

Les representacions van assolir una ocupació mitjana del 95%. La majoria dels espectadors, un 82,4%, són públic forà, principalment d’Espanya (71%). En segon lloc hi ha els andorrans (17,6%). De l’enquesta que es realitza entre aquests se n’extreu que el nivell de satisfacció de Scalada Vision és del 8,8, el mateix que l’any passat. Els andorrans, però, són els més crítics, amb un 8,4. Un dels aspectes més ben valorats és el fet que l’espectacle se celebri en un recinte cobert, mentre que un punt a millorar és la visibilitat (que obté notes de 7,7 entre el públic a peu dret i del 8,8 entre el que està a les grades).

A banda, el ministre de Turisme va subratllar que el 54% dels espectadors han vist el Cirque du Soleil a Andorra per primer cop. Camp considera que és un aspecte important que passats quatre anys “aconseguim captar nous turistes”. També cal assenyalar que del públic que ve de fora, un 84% dorm almenys una nit al Principat. La mitjana de pernoctacions és de 2,3 i s’allotgen principalment a Andorra la Vella (41,7%) i Escaldes-Engordany (17,3%) i, en tercer lloc, a Canillo (12,6%).

En l’enquesta també s’observa que el 77% del públic estranger va tenir com a principal motiu per venir a Andorra el Cirque du Soleil. Així, dels 250.000 turistes que van entrar al juliol al Principat, un 22% ho van fer motivats per l’espectacle. Camp va destacar que l’èxit d’afluència aquest estiu ha estat la combinació de Scalada Vision i el Tour de França.

A l’últim, el ministre va explicar que encara estan valorant si es tira endavant l’edifici multifuncional, una decisió que es prendrà abans de finals d’any. Ara s’està recollint informació sobre els costos de construcció i una cartellera estable, una demanda que el sector reclama, va recordar, un fet de què es va mostrar satisfet.

L’executiu creu que els comuns haurien de pagar part del ràfting

El Govern considera que els comuns haurien d’absorbir part de la inversió que es farà per posar en marxa el parc urbà d’aigües braves que es vol habilitar al riu Valira. El ministre de Turisme va destacar que si bé és cert que el riu és competència de l’executiu, el projecte beneficiarà unes certes parròquies. Per això creu que Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria hi haurien de participar en funció de l’impacte que pot tenir aquest nou atractiu. Camp va explicar que aquest mes mantindrà una reunió amb els cònsols i l’empresa que ha fet l’estudi per veure si el riu és navegable i les obres que hi cal fer. Tot seguit s’haurà de veure de quin pressupost es disposa i analitzar si tot el projecte es pot impulsar l’any que ve o si s’haurà de fer en dos anys. Camp es va mostrar optimista respecte de la viabilitat de la iniciativa. “Crec que [pel riu] s’hi podrà navegar, encara que potser no en tots els trams”, va declarar el ministre de Turisme.