Els treballadors de l’Administració general del Govern donen 400 euros a l'Assandca

Els treballadors de l’Administració pública del Govern han recaptat 400 euros amb la venda d’ampolles solidàries de plàstic multiús. Així, aquest dilluns al matí, Neus Cervera, en representació dels treballadors de l’Administració general del Govern, ha lliurat el xec a un dels membres de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Jean Astrié.



L'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) ha rebut aquest dilluns al matí una donació de 400 euros dels treballadors de l'Administració general del Govern. Aquesta acció ja es va dur a terme l’any passat i va ser un èxit, i enguany s’ha tornat a posar en marxa. Des de l’associació es valora molt positivament totes aquestes accions solidàries perquè ajuden a conscienciar la població i a incentivar la solidaritat amb els malalts de càncer i familiars.



Els diners recollits per Assandca van destinats a diferents projectes de l’associació, així com a l’ajuda per al transport dels pacients als països veïns per tal de dur a terme el tractament de la malaltia.