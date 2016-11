Els propietaris de gossos s'hauran de fer càrrec de les analítiques dels seus animals per crear un cens d'ADN

Durant l'any 2017 els propietaris de gossos hauran de fer una analítica als seus animals per poder crear un cens d'ADN i identificar les persones incíviques i poder-les sancionar quan no recullin els excrements de la via pública. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha participat aquest dimarts al matí a la reunió de cònsols celebrada a Encamp per informar de l'avançament d'aquest projecte, al qual els comuns han donat el seu suport. A partir d'ara es treballarà en un plec de bases per adjudicar les analítiques, que tindran un cost aproximat de 30 euros, i que aniran a càrrec dels mateixos propietaris perquè els cònsols consideren que si ho financessin els comuns suposaria una discriminació per als ciutadans que no tenen gossos. El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, preveu que les sancions es comencin a posar a partir de l'any 2018.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha informat als cònsols que durant el 2017 s'elaborarà un plec de bases per adjudicar les analítiques que s'hauran de practicar a tots els gossos censats al país (s'estima que són al voltant de 10.000), per disposar del seu ADN i sancionar els propietaris en cas de no recollir els excrements de la via pública. Durant la reunió de cònsols celebrada aquest dimarts al matí a Encamp, els cònsols han mostrat la seva predisposició a treballar conjuntament amb el Govern per desenvolupar aquest projecte i poder sancionar les persones incíviques, tot i que han informat que els comuns desplegaran de manera paral·lela diferents campanyes de conscienciació.

Està previst que les sancions es comencin a imposar a partir de l'any 2018 perquè els propietaris tinguin temps de poder fer les analítiques, que es preveu que tinguin un cost d'uns 30 euros que seran sufragats per ells mateixos, ja que segons ha explicat el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, s'ha debatut la possibilitat que fossin finançats pels comuns però finalment s'ha considerat que això suposaria una discriminació per als ciutadans que no tenen gossos.

El Consell del cens caní és gestionat pel Govern, i les clíniques veterinàries li passaran les dades d'ADN perquè sigui ell qui les gestioni. Tot i això, els encarregats d'analitzar els excrements seran els comuns, que demanaran les dades dels propietaris al Govern per procedir a la sanció. Tot i que encara no s'ha definit, es contempla la possibilitat de crear una figura encarregada de realitzar la tasca de recollida de tifes, que serà personal jurat del Comú, com puguin ser el Cos de Banders o els Agents de Circulació.

El cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha explicat que el cost de les sancions encara no s'ha determinat perquè és possible que s'hagin de fer modificacions del Reglament de tinença d'animals.