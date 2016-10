Els pares denuncien improvisació en l’inici del curs a l’institut

L’associació de famílies d’alumnes de la seu de secundària i batxillerat del Col·legi Espanyol María Moliner lamenta la falta de planificació amb què ha arrencat el curs a l’institut de la Margineda, un fet que ha provocat que s’hagi hagut d’anar improvisant “dia a dia” ja que encara avui manquen professors (concretament un de matemàtiques), falta tutors a tercer i quart, ha augmentat el nombre d’alumnes per aula i alguns no tenen ni taules ni cadires. Així, critiquen que davant de “l’inici de curs caòtic” l’única persona que ha donat explicacions ha estat el director del centre, que és a qui la consellera d’Educació de l’ambaixada, María Soledad Salafranca, els ha adreçat.

El fet, però, és que el director no ha volgut fer cap manifestació dels primers dies de classe tenint en compte que en aquell moment encara no ocupava aquest càrrec. Expliquen que al setembre van cessar el director que ha estat al capdavant del centre els darrers temps i fins al 16 de setembre es va nomenar dues directores, que també van ser cessades fins al nomenament del director actual. Indiquen que tota aquesta falta d’organització ha tingut com a únics perjudicats els alumnes, ja que durant les tres últimes setmanes han patit una pèrdua d’hores lectives que seran de difícil recuperació i que es veuran reflectides en les notes (els horaris oficials i els tutors no es van tenir fins al 3 d’octubre).

Totes aquestes anomalies d’organització interna i espai es van recollir en una reunió celebrada dimecres amb més de cent pares. Veient que no han obtingut per ara cap acte que mostri la voluntat de solucionar la situació, van acordar traslladar una carta a l’ambaixada espanyola, al ministeri d’Educació espanyol i el Govern andorrà amb els problemes.

L’entitat també es va mostrar a l’espera que la qualitat educativa del sistema vingui acompanyada d’un conseller que tingui sobretot voluntat de diàleg. Per altra banda, l’associació es va desvincular de les declaracions aparegudes a la premsa en els darrers dies. Van indicar que fins ahir no es van poder pronunciar públicament perquè no tenien l’autorització de tots els pares i mares.