Els padrins d'Ordino poden gaudir de classes de conversa en francès gratuïtes

Els padrins d'Ordino podran inscriure's a classes gratuïtes de conversa en francès els divendres de quatre a cinc de la tarda. Aquesta activitat s'inclou dins el conveni de col·laboració que han renovat el Comú d'Ordino i l'Aliança Francesa per a la cessió d'una sala a l'edifici La Font, on la institució imparteix classes de francès per a adults des del curs passat.

Les classes, que s'imparteixen a la Casa Pairal, van començar a mitjans de novembre amb onze alumnes i la professora Nathalie Rahmstorf. La majoria de la gent gran d'Ordino parla i entén el francès però l'utilitzen amb poca freqüència, per tant, la cònsol menor, Gemma Riba, que va assistir a la primera classe per donar la benvinguda, considera que “serà una oportunitat per recuperar el contacte amb la cultura francesa, a part de ser una manera més d'interrelacionar-se entre ells”.