Els padrins de la Seu d’Urgell culminen amb èxit la festa anual

La Festa de la gent gran 2016 va celebrar ahir diumenge la darrera jornada amb l’acte central a la sala Sant Domènec, on es van trobar bona part dels padrins de la ciutat. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, juntament amb la regidora de la Gent Gran de l’Ajuntament, Montserrat Bonet, van fer la tradicional salutació institucional davant d’una sala plena.

Bonet va remarcar que “un any més hem assolit el repte que ens havíem proposat, que la Festa de la gent gran sigui una festa oberta i participativa per al conjunt de les persones grans de la nostra ciutat”. La regidora va destacar que en aquesta edició “el programa de la festa ha estat consensuat pel Consell Municipal de la Gent Gran de la Seu d’Urgell, constituït aquest any”. Bonet va assenyalar que “estem molt contents de la resposta obtinguda en els diversos actes organitzats per celebrar el Dia mundial de la gent gran”.

Per la seva part, Albert Batalla va recalcar que “des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell volem que la gent gran sigui protagonista els 365 de l’any, i la vostra veu ha de ser escoltada, tinguda en compte, i hem de treballar conjuntament per construir una ciutat millor”. Per això, va destacar l’alcalde, “es va crear el Consell Municipal de la Gent Gran, perquè fos una eina que permetés treballar conjuntament amb els interlocutors representatius del col·lectiu de la gent gran de la Seu, colze a colze, aquelles qüestions que fan que la vida a la nostra ciutat sigui millor, però d’una manera significativa per a la gent gran”.

El colofó a l’acte central a Sant Domènec el va posar l’actuació del grup d’havaneres

La Petita Havana. Tanmateix, la darrera jornada de la Festa de la gent gran de la Seu d’Urgell va continuar amb un dinar popular a la pista polivalent de la zona esportiva, seguit d’un ball popular amb el duet musical Bugatti.



Col·laboració d’entitats

Un any més la Festa de la gent gran, organitzada per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, ha comptat amb la col·laboració de diferents institucions, entitats i associacions, com l’Esplai de la Gent Gran, Vida Creixent, Fatec, Fundació Sant Hospital, la Llar de Sant Josep, RàdioSeu, l’Escola Municipal de Música, el grup de ball i organització del ball cerdà, l’Obra Social La Caixa, el bisbat d’Urgell, el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Associació Ball i Dansa de la Seu d’Urgell i el músic Jordi.