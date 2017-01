Els monitors no arriben a negociar amb les estacions i estudien accions

L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) ha arribat al 31 de desembre sense aconseguir reunir-se amb les societats explotadores de les estacions per tractar de les millores salarials que fa temps que reivindica. “No hem rebut cap e-mail ni cap trucada”, va dir el president de l’entitat, Carles Iriarte. Aquest era el termini que el col·lectiu s’havia donat per poder arribar a un acord. Però un cop més s’ha exhaurit sense que les dues parts s’hagin arribat a asseure. Per aquest motiu, l’associació convocarà una assemblea extraordinària abans del 20 de gener per prendre una decisió sobre les accions a emprendre a partir d’ara.

Paral·lelament, però, l’AAME ja ha avisat que serà vigilant perquè es compleixi la legislació laboral després que l’entitat donés per trencat el conveni col·lectiu acordat fa deu anys amb la patronal de les estacions d’esquí. El fet és que, segons va explicar Iriarte, en aquest pacte els monitors van renunciar al dret legal de cobrar els dies festius dobles o triples a canvi d’un increment del preu de l’hora de 2 euros. Tenint en compte que l’associació considera exhaurit el conveni col·lectiu, les pistes han d’aplicar la mateixa legislació laboral que s’adopta a la resta de sectors fins que no s’arribi a un nou acord, assenyalen des de l’entitat. Així, Iriarte va declarar que “al gener els butlletins salarials haurien d’estar omplerts com marca la llei” i no com fins ara, que no recullen les hores per dia que fa cada professional per evitar justificar per què no es paguen com a dobles o triples les que així són considerades. El president de l’AAME va afirmar que “la llei hi és per complir-la” i va afegir que en el cas que això no sigui així “l’associació farà els passos que calgui”, ja siguin administratius o legals.

Iriarte va reiterar la necessitat d’aplicar un increment del preu de l’hora dels monitors després d’anys sense canvis perquè aquesta torni a ser una professió de futur i per afavorir que els instructors andorrans es dediquin a aquesta activitat, al mateix temps que es fuig de les escoles d’esquí low cost encaminades a aportar un benefici econòmic a l’estació. Per altra banda, va remarcar que l’entitat encara té la mà estesa per intentar arribar a un acord.