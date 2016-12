Els monitors d’esquí donen per trencat el conveni col·lectiu

Arran de la negativa de les societats explotadores dels camps de neu a reunir-se amb l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) per analitzar la demanda d’incrementar el preu de l’hora i de les hores requerides, l’entitat ha donat per “trencat i exhaurit” l’acord de conveni col·lectiu entre les dues parts. Davant d’aquest fet, el col·lectiu s’ha donat quinze dies (fins al 31 de desembre) per arribar a un acord sobre aquestes millores salarials així com un conveni nou. En el cas que això no succeeixi, reclamaran que se’ls apliqui la legislació laboral vigent.

Indiquen que aquest fet suposarà que a partir de la primera nòmina d’aquesta temporada, els dies festius senyalitzats al calendari laboral hauran de ser pagats dobles i triples. A més, exigiran que el reglament de seguretat i higiene en el treball es desplegui i s’apliqui també per als monitors d’esquí. Segons les fonts consultades, això voldria dir que s’hauria de preveure la formació per a aquest personal, que avui no es dóna. Però fins i tot les estacions es veurien obligades a facilitar-los tot l’equip per treballar, com són els esquís, la roba o els guants i fins i tot la crema solar, de la mateixa manera que una empresa de la construcció facilita un arnés o una armilla als seus empleats o una de restauració el davantal o els ganivets.

Des de l’entitat també es va apuntar que reclamaran que el conveni col·lectiu sigui per escrit. El fet és que, tal com indiquen els monitors, fa deu anys, quan es va pactar l’acord vigent fins avui dia, les estacions es van negar a traslladar-lo al paper i va quedar com un pacte verbal. El fet que en els últims mesos les societats que gestionen les pistes pateixin “problemes de memòria” ha fet que l’associació reivindiqui disposar d’un document.

Tot això va ser acordat en l’assemblea general celebrada dijous passat per un 60% dels vots dels assistents. La decisió que es va prendre, segons assenyalen des de l’AAME, continua amb l’esperit de negociació que sempre ha tingut l’entitat i la predisposició a arribar a acords. L’associació va recordar que les reivindicacions que plantegen només persegueixen acabar amb l’explotació que pateixen els monitors i va destacar que tan sols demanen un increment del preu de l’hora de 19,50 euros a 22,50 euros quan hi ha estacions dels Alps que les paguen a 60 euros. Aquestes millores, remarquen, haurien de permetre poder fer totes les classes de l’esquí escolar en català i evitar que els andorrans que es dediquen a la professió decideixin penjar les botes quan troben una feina fixa per 1.000 euros. Tot això tenint en compte que fins ara cap estació ha donat la possibilitat als monitors de treballar com a au­tònoms.

Des de l’Associació de Monitors es van mostrar molt satisfets de l’afluència registrada en l’assemblea de dijous passat i el fet que fins i tot hi va haver vots delegats. Així mateix, van destacar que va ser una reunió molt participativa i que gràcies al debat es va poder afegir un preàmbul a una de les tres propostes plantejades per la junta per ser votades per als socis.

Cal recordar que la darrera assemblea va donar el mandat a la junta de negociar un plec de millores, entre les quals les econòmiques, abans de l’inici d’aquesta temporada.