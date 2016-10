Els materials per muntar la Fira d'Andorra la Vella hauran d'estar disponibles un mes abans de l'esdeveniment

L'envelat que ha de cobrir l'exposició d'automòbils de la Fira d'Andorra la Vella, que se celebra aquest cap de setmana, i que ha dut de corcoll el Comú aquests darrers dies perquè arribava amb retard, ja és al recinte firal. "Va arribar dilluns a la tarda i aquest dimarts potser podran començar a muntar, així doncs, el retard, al final, ha estat de dos dies alhora de facilitar l'espai a les persones que han d'aixecar els estands", ha explicat aquest dimarts la cònsol major, Conxita Marsol. Perquè no es torni a repetir una demora a l'hora de muntar la fira, el Comú ha afegit un annex al contracte amb l'empresa distribuïdora dels materials, pel qual es compromet a fer arribar l'envelat un mes abans de l'esdeveniment, i a tenir-lo muntat deu dies abans de la inauguració.

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha assegurat que, amb l'arribada aquest dilluns de l'envelat que ha de cobrir l'exposició de vehicles de la Fira d'Andorra la Vella, i la disposició dels estands i de la moqueta, "gairebé podem assegurar que la fira es farà en el mateix recinte i amb les mateixes condicions dels darrers anys".

El Comú s'ha blindat, davant l'experiència negativa d'esperar l'arribada de l'envelat fins a la mateixa setmana de la fira, i ha afegit un annex al contracte amb els distribuïdors que estableix que, per a les properes edicions, el material per muntar l'esdeveniment haurà d'estar disponible un mes abans de la inauguració. L'annex també inclou que l'envelat estigui muntat deu dies abans de la inauguració de la fira. El Comú s'ha compromès a facilitar un espai al Parc Central per poder apilar tot el material necessari per a la fira.

En qualsevol cas, el Comú no es planteja comprar l'envelat per a disposar-ne en futurs esdeveniments. "És molt car i no té massa ús, perquè té unes dimensions molt grans i necessites molt espai i especialistes que el muntin", ha dit Marsol per descartar la compra de l'envelat per part del Comú.