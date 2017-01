Els gestors de BPA implicats en el cas Redder van fer compensacions amb clients imputats a Espanya

Els 23 gestors de BPA imputats en el marc del cas Redder van fer compensacions econòmiques amb clients que estaven inculpats a Espanya en casos com l'operació Malaya, el cas EMARSA o l'operació Topolino (Vitaldent). Així consta en l'aute pel qual s'amplia la incoació del sumari pel cas Redder als 23 gestors de l'entitat per un suposat delicte de blanqueig. Entre les compensacions detallades, una per valor de 900.000 euros amb un imputat a Espanya pel cas EMARSA, de presumpta corrupció política en la gestió de l'Empresa Metropolitana d'Aigües Residuals de València, SA (EMARSA), una societat pública, sobre la qual s'investiga un frau de 26 milions d'euros entre 2004 i 2010.

Els gestors de BPA inculpats en el marc de la causa Redder que s'instrueix a la Batllia en relació a aquesta empresa espanyola que es trobava en fallida i que va crear un entramat per tal de seguir treballant i cobrant fora de l'Estat espanyol havien dut a terme operacions de compensació amb clients que estaven imputats a Espanya en casos com EMARSA, Umbra, Operció Brugal, la Topolino o la Malaya, segons consta en l'aute de la batlle en què s'amplia la incoació del sumari pel cas Redder als 23 gestors de l'entitat per un suposat delicte de blanqueig.

D'aquesta manera, en aquest sistema que existia –que segons la batlle "permetia realitzar pagaments i transferències sense desplaçament físic dels fons, sinó per mitjà de compensacions" la qual cosa és "molt utilitzat per activitats il·lícites"– l'entitat va facilitar que "clients del banc implicats en assumptes criminals a Espanya (corrupció...) poguessin compensar diners en efectiu" amb els representants del compte de la companyia Redder. En contrapartida, segons el relat de la mateixa batlle, aquests clients que eren objecte d'investigació a l'estat veí podien "rebre els fons als comptes oberts a l'entitat BPA sense desplaçar físicament els diners i sense deixar cap rastre d'aquestes transferències".

D'aquesta manera, es detalla una compensació per valor de 900.000 euros amb un imputat a Espanya pel cas EMARSA, de presumpta corrupció política en la gestió de l'Empresa Metropolitana d'Aigües Residuals de València, SA (EMARSA), una societat pública, sobre la qual s'investiga un frau de 26 milions d'euros entre 2004 i 2010. Aquesta és la quantia més important però en consten altres com les quatre compensacions per valor de 790.000 euros amb un imputat a Espanya pel cas EMARSA, o la de 500.000 amb un imputat en l'operació Brugal (un cas sobre suposats delictes de suborn, extorsió i tràfic d'influències en l'adjudicació de contractes públics en concursos de gestió de recollida de brossa a Alacant), en el cas Barraca (prevaricació i tràfic d'influències en una suposada trama de corrupció urbanística), en el cas Umbra (també per corrupció urbanística) i també la querella FROB. Hi ha altres dos compensacions per valor de 200.000 i 250.000 euros, respectivament, amb persones imputades en el cas EMARSA i una compensació per 140.000 euros amb una persona imputada en l'operació Topolino (delictes econòmics relacionats amb les clíniques Vitaldent). També consta una compensació de 130.000 euros amb dos persones imputades en l'operació Ninette, una peça separada del cas Malaya (un cas contra la corrupció urbanística). Altres tres compensacions detallades estan relacionades amb una casa de canvi argentina sancionada per incompliment de la normativa de prevenció antiblanqueig.

D'altra banda, aquesta mateixa setmana ha transcendit la petició del fiscal per als 24 exempleats de BPA processats per la causa principal de blanqueig. D'aquesta manera, i tal com ha publicat el 'Diari d'Andorra', la petició és de vuit anys de presó per a l'exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel, a més d'una multa de 100 milions d'euros i 10 anys d'inhabilitació, la mateixa pena de presó es demana per a Santiago de Rosselló. Per a d'altres quatre treballadors la petició s'eleva a set anys, mentre que per a la resta es demana entre sis i cinc anys. En tots els casos, la petició d'inhabilitació és de deu anys.