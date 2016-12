Els Encants han recaptat 16.500 euros per als projectes d'Unicef a la República del Congo

El tradicional mercat solidari dels Encants s'ha tancat enguany amb una recaptació de 16.501,30 euros, que es destinaran als projectes de millora social d'Unicef a la Republica del Congo. Han estat moltes les persones i empreses que han col·laborat durant aquesta edició dels Encants, bé donant material tant nou com de segona mà per vendre o bé comprant els dies que els Encants han estat oberts. Aquest mercat solidari tampoc hauria estat possible sense la col·laboració de MoraBanc, gràcies a la cessió del local al carrer de la Sardana on han estat situats.

Així mateix, un any més, s’ha comptat amb dues persones del programa Agentas que han ajudat a la botiga dels Encants. Com és també habitual, en les properes setmanes es procedirà a fer donació a altres entitats (Caritas, Carisma...) de la roba, sabates, joguines i altres articles que no s’han venut perquè els beneficiaris d’aquestes organitzacions en puguin gaudir.

Els fons obtinguts gràcies als Encants es destinen a la millora de l’estatus social de les poblacions autòctones a Lékoumou als quals Unicef Andorra dóna suport al Congo. Aquest projecte pretén contribuir a la millora social facilitant l’accés als serves bàsics (educació, sanitat, registre de naixement, aigua potable...) de les poblacions autòctones en el marc del desenvolupament d'una estratègia nacional de protecció dels drets.