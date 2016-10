Els docents van alertar de la situació a l’Institut Espanyol al mes d’agost

Els problemes organitzatius que ha viscut l’Institut Espanyol de la Margineda a principis d’aquest curs ja van ser previstos per la majoria de sindicats del professorat del centre a l’estiu. Va ser per aquest motiu que Comissions Obreres (CCOO), la Unió General de Treballadors (UGT) i STES-S van adreçar una carta al subdirector de Cooperació Internacional del ministeri d’Educació, Cultura i Esports espanyol a mitjans d’agost en què denunciaven la situació. La nota, però, no va ser contestada mai.

En el document s’alertava del fet que en aquella data encara no s’havien nomenat els equips directius, ni s’havia previst el professorat necessari ni s’havien elaborat els horaris. Va ser tota aquesta “desorganització” el que ha comportat que les classes arrenquessin de forma caòtica, segons van confirmar diverses fonts. El principal problema de què emanen la resta de disfuncions és el retard en el nomenament dels equips directius del centre integrat. Així, segons fonts sindicals, la consellera d’Educació de l’ambaixada d’Espanya, María Soledad Salafranca, va plantejar al ministeri d’Educació espanyol una proposta d’equip directiu abans de finals del curs passat. Amb tot, va ser rebutjada per la inspecció ja que considerava que no era adient nomenar com a directora d’aquest nou centre una mestra de primària però que estaria ubicada a la seu de la Margineda.

Tot i així, les fonts van assenyalar que Salafranca es va mantenir ferma i va decidir que de forma provisional l’equip directiu que va plantejar exercís els seus càrrecs fins a tenir una resposta definitiva del ministeri. Finalment, ha estat la subdirecció de Cooperació Internacional qui ha imposat uns altres càrrecs directius. Diverses fonts consultades properes als sindicats indiquen que el retard en el nomenament d’aquest equip directiu no és una situació normal, ja que al mes de juny tots els centres ja saben qui serà el director pel proper curs. Això permet planificar l’arrencada de les classes, i aquí és on es troba l’origen dels problemes d’organització viscuts el setembre passat a Andorra. Aquest fet s’ha traduït en problemes a l’hora de definir els horaris i el professorat que es requereix, una situació que afecta de forma especialment greu el personal interí. Tal com van denunciar els docents abans de l’inici del curs, almenys faltaven per cobrir quatre o cinc vacants, una xifra superior al nombre de professors que la consellera d’Educació va anunciar que s’havien sol·licitat fa unes setmanes, que se situava entre dos i tres com a màxim.

Bons resultats

Les fonts sindicals consultades van lamentar que “les coses s’han fet malament, molt malament”, i van afegir que és una llàstima que s’hagi gestionat el procés de forma tan errònia perquè hi ha hagut molts professionals que han treballat de valent per poder donar una opció educativa seriosa. Altres fonts van argumentar que l’Institut Espanyol funcionava organitzativament molt bé en els darrers anys, un fet que es va traduir en un increment dels alumnes inscrits. Així mateix lamenten que, tot i els resultats satisfactoris assolits, s’ha acabat retirant el director del centre.

Reunió amb els pares per detectar les mancances

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’institut de la Margineda ha convocat una reunió amb tots els pares dels alumnes del centre. La trobada es mantindrà aquest dimecres, a les vuit del vespre, a les instal·lacions de l’institut. L’objectiu és que les famílies puguin exposar obertament quins són els problemes que han tingut des que va començar el curs per després traslladar-los a la conselleria d’Educació. Fonts properes a l’entitat van indicar que el nombre de docents que s’han sol·licitat per cobrir les vacants (uns dos o tres) no serà suficient perquè en falta quatre com a mínim. També assenyalen que el desbordament d’inscripcions al qual la consellera atribueix les disfuncions registrades a principi de curs no és tal. Així, asseguren que només hi ha vint alumnes més a secundària i batxillerat, és a dir que ha passat de 450 inscrits a 470. Alguns cursos ara ja funcionen amb normalitat, mentre que en d’altres encara es cancel·len classes.