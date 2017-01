Els comerciants milloren resultats durant el Nadal però no compleixen expectatives

La campanya de Nadal està deixant un sabor agredolç entre els comerciants. Les vendes s'han incrementat "entre un 2 i un 4% en relació a l'any passat", ha informat el vicepresident de la FACA, Antonio Miralles. No obstant, "esperàvem més", tenint en compte el volum de visitants que han entrat al país durant el darrer mes. Al parer de l'entitat, els turistes han vingut a esquiar i a gaudir de la proposta d'oci del país, més que a comprar. D'altra banda, Miralles ha informat que el producte estrella d'aquestes festes són els patins i bicicletes elèctriques en totes les seves versions. La venda d'aquests 'gadgets' de mobilitat han tingut un impacte "més elevat de l'esperat" i fins i tot "s'ha fet curt" en alguns models.

El sector del comerç es troba immers en el període de l'any més important pel que fa al volum de negoci. A una setmana de posar punt i final a la campanya de Nadal, els comerciants estan registrant uns increments en les vendes d'entre "el 2 i el 4%", segons ha assegurat Antonio Miralles, el vicepresident de la Federació d'Associacions de Comerciants d'Andorra, la FACA. Es tracta de bones notícies, tot i que no tot el positives que s'esperava, tenint en compte el volum de visitants que han entrat al país per aquestes dates, i que superen en un 10% els de fa tot just un any, ha assegurat Miralles. Les previsions eren molt més optimistes que el que ha estat la realitat. "Esperàvem una mica més, que seria millor", ha reconegut el vicepresident de la FACA.

Al parer de Miralles, els visitants han vingut sobretot per esquiar i per gaudir de la proposta d'oci del país, més que per fer compres. A més, com que la campanya de rebaixes ha començat una setmana més tard (van donar el tret de sortida el 22 de desembre), aquest fet també s'ha notat en els totals de vendes del desembre. En contrapartida, a data d'avui "hi ha més producte rebaixat que l'any passat", motiu pel qual s'afronta aquesta darrera setmana de Nadal amb "previsions bones". Sobretot es preveu vendre productes de perfumeria i joguines.

Durant el desembre i per sectors, la moda i l'electrònica, sobretot en aquest darrer cas tot el relacionat amb els videojocs, són els que millor comportament estan tenint. Tot i que el producte estrella d'aquest Nadal, almenys pel que fa la demanda, és tota la proposta relacionada amb la mobilitat elèctrica que hi ha per moure's per zona urbana. Segways, patins elèctrics, monopatins elèctrics i també les bicicletes elèctriques estan tenint un "impacte de vendes important i més de l'esperat", i fins i tot en alguns casos s'ha fet curt d'estoc, ha assegurat Miralles.