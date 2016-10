Els clients gasten més de 30 euros en panellets durant aquests dies

És una llarga tradició i per molta crisi i per molt cars que encara puguin ser, durant la festivitat de la Castanyada i Tots Sants les pastisseries fan caixa amb els panellets. Alguns han notat una lleugera recuperació de les vendes durant aquest any respecte de l’any passat. D’altres asseguren rotundament que aquest any s’ha iniciat la venda molt abans. El de pinyons és, sense cap mena de dubte, el panellet més comprat. Les pastisseries inventen i proposen, però el client és constant i tria el de sempre. La despesa mitjana del client durant aquests dies propers a la Castanyada i Tots Sants és de més de 30 euros. El quilo de panellets oscil·la, segons l’establiment, entre 35 i 45 euros.

A la pastisseria Lyonesa d’Andorra la Vella fa més de vint anys que durant aquestes dates treballen des de les set del matí en la venda dels panellets. En fan de tota mena: d’ametlla, coco, rovell, hueso de santo, maduixa i llimona, “però el de pinyons és el més venut amb diferència, la gent s’endú quilos de panellets de pinyons; d’altres prefereixen un assortiment variat, però sempre hi ha molta presència del primer”, explica Maria Saco, de la Lyonesa. Saco destaca que, a diferència d’anys anteriors, han començat abans en l’elaboració i venda dels panellets. “Ja fa més de quinze dies que la gent ens els demana i que en venem”, va explicar.

Per la seva banda, Jimmy Ambor, de la pastisseria canillenca Delícies del Jimmy, explica que al llarg dels tretze anys que fa que té la pastisseria sí que ha notat un canvi. “Abans la gent comprava panellets molt abans de la festa i durant la festa; ara els compra els dies de la Castanyada”, va explicar. De les deu classes de panellets, també confirma que el de pinyons és el més venut. “L’any passat vaig innovar amb el pistatxo i no va funcionar. La gent és tradicional en aquesta compra”, comenta. Jimmy també recorda quan abans les pastisseries venien l’ampolla de Moscatell amb els panellets: “Ara d’això se n’encarreguen les grans superfícies.”

Altres pastissers, com Sergi Montells, de Cigne Delicious de Sant Julià, afegeixen als panellets altres productes com les castanyes amb licor com una pasta més. Sí que se’n venen d’altres, com els vainilla o de codony, però Montells, com la resta de pastissers, treballa sobretot amb els de pinyons, que són els que més demanen els seus clients. Montells afirma que nota una certa recuperació en la venda de panellets i espera fer la mateixa caixa que l’any passat. També assegura vendre panellets només els dies molt propers a la Castanyada.