Els canvis d’itinerari, la principal queixa dels usuaris del bus

La principal queixa dels usuaris de les línies de transport públic intern són els canvis d’itinerari dels autobusos, seguida de la falta d’informació. Així ho indiquen les enquestes que periòdicament es realitzen des del sector. Segons va explicar el president de la Cooperativa Interubana Andorrana, Gabriel Dallerès, massa sovint es pertorba el trànsit a les vies cèntriques i això fa que el circuit variï i els usuaris no sàpiguen on han d’esperar el bus ja que la informació és deficitària. En aquest sentit, Dallerès va assenyalar que els passatgers “pateixen la improvisació contínua en els canvis de recorregut”, al mateix temps que va afegir que aquestes alteracions es donen “massa sovint” i els usuaris “estan despistats”.

Davant d’aquesta realitat, el president de la Cooperativa Interurbana va afirmar que cal definir els recorreguts en indrets que estiguin menys afectats per aquests canvis i fer així que puguin ser fixos. Els punts que més complicacions comporten per al pas del transport públic són l’avinguda Meritxell i en menor mesura la part alta de l’avinguda Carlemany. El trànsit en aquests eixos es veu alerat sovint per espectacles a la via pública, principalment.

Per Dallerès, caldria establir un circuit per als autobusos que no experimentés variacions i que no fos gaire allunyat de les zones que registren una afluència de persones més elevada. El responsable de la Cooperativa Interurbana remarca que no és estrany avui que els usuaris s’esperin una bona estona a la parada abans no constaten que la ruta ha canviat. La situació es complica en el cas dels turistes, que, acostumats a un recorregut, en cas de canvi es desorienten i no saben on tenen l’hotel.

A això s’hi afegeix la deficitària informació que hi ha a les parades. La companyia edita díptics amb els recorreguts i el Govern havia instal·lat fa anys cartells a les marquesines. Tot i així, des del sector es recorda que aquesta despesa s’ha deixat de fer i, per tant, s’ha deixat d’informar.

Per altra banda, Dallerès va explicar que la intenció de les companyies que ofereixen aquest servei és reunir-se amb el nou ministre per saber com afrontarà el present i el futur immediat. Un dels aspectes que preocupen és la revisió de les tarifes.