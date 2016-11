Eliminada la parada de bus del Punt de Trobada pels canvis a la carretera

La línia de transport públic L1, que uneix Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, ha deixat de tenir parada a l’alçada del Punt de Trobada. Segons van explicar des de l’empresa que opera el servei, això s’ha produït després dels canvis que s’han introduït en aquesta zona, que passen per l’habilitació de quatre carrils de circulació i l’eliminació dels girs a l’esquerra.

Aquest fet obliga l’autobús a anar a girar a la rotonda de la depuradora sud, una possibilitat que s’ha descartat ja que és un tram en què es produeixen retencions freqüentment i allarga el circuit. Per aquest motiu ara el servei cobreix el trajecte fins al River, que és fins on arriba oficialment aquesta línia. Segons van explicar des de la companyia de transports, el que fins fa poc es feia eren sis o set sortides addicionals fins al Punt de Trobada a primera hora del matí i al vespre. Aquest servei era utilitzat fonamentalment per treballadors del centre comercial, que ara s’han quedat sense cap alternativa. L’empresa de transports va afirmar que ja s’ha informat el Govern d’aquesta situació i que ara és l’executiu qui ha decidir si aposta per continuar cobrint aquest punt amb el transport públic o si s’opta per prescindir-ne.