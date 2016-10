El torneig de cub de Rubik ja té cobertes les 60 inscripcions a un mes de la celebració

A un mes de la celebració, el proper 26 de novembre, de la competició nacional de cub de Rubik, ja s’ha assolit els 60 inscrits, nombre màxim de participants. Les demandes d’inscripció no han parat de créixer i per aquest motiu des de la Word Cube Assotiation (WCA), entitat que les rep i les valida, es contactarà amb els 60 inscrits per confirmar la plaça. També es crearà una llista d’espera que permetrà, en cas que quedi alguna plaça lliure, donar sortida a algun dels inscrits.

La competició nacional de cub de Rubik, prova inscrita en el calendari internacional i que tindrà lloc el 26 de novembre al FNAC Andorra, ja té cobertes les 60 inscripcions per participar-hi. Grup Pyrénées i Andorra Telecom, organitzadors del certamen, es mostren molts satisfets per la bona acollida que està tenint aquest esdeveniment i conviden tots els aficionats a assistir tant al taller gratuït, impartit per un especialista en la resolució del cub, el 5 de novembre al FNAC (d’11 a 13 hores i de 16 a 19 hores), com a la final del 26 de novembre. Durant el matí se celebraran les proves classificatòries i a la tarda, les finals. Val a dir que, atès que alguns dels participants tenen un nivell alt, l’organització s’està plantejant incloure, a més del clàssic 3x3, proves més espectaculars com 3x3 amb una ma, 3x3 amb els ulls tancats, 4x4 pyramix o d’altres.

Andorra Telecom emmarca aquesta col·laboració en les accions de suport a activitats formatives en ciència i tecnologia i que ja té com a referències esdeveniments orientats als joves, com la Micro First Lego League o la WRO de robòtica. Pel que fa a Pyrénées, l’organització d’aquest torneig forma part del projecte de la FNAC de dinamització amb activitats culturals i d’oci.