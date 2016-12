El TC estima el recurs dels agents escaldencs contra la mútua

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit estimar els recursos d’empara presentats per una quarantena d’agents de circulació d’Escaldes-Engordany, “declarar que s’ha vulnerat el dret a obtenir una decisió fonamentada en dret, reconegut a l’article 10 de la Constitució”, i anul·lar les sentències prèvies de la Batllia i el Tribunal Superior referents a la creació d’una mútua, per garantir la retribució total del salari en cas d’accident laboral o malaltia professional.

Així es recull en la sentència de l’alt tribunal, publicada ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), en què el Constitucional assegura que “no es pot considerar conforme a la Constitució l’execució d’una llei ordinària que genera un desequilibri financer significatiu per als funcionaris, cosa que succeeix en cas d’aplicar-se l’article 36”.

Cal recordar que els agents consideraven que la creació de la mútua contradeia precisament l’article 36 de la Llei dels agents de circulació comunals, que obliga les corporacions parroquials “a contractar unes pòlisses d’assegurança per cobrir la retribució íntegra del salari en cas de baixa per accident laboral o per malaltia professional i prohibia la repercussió del cost d’aquestes assegurances als agents”.

Des del Comú, la cònsol major, Trini Marín, va assegurar que “encara no hi ha una resolució definitiva, no hem perdut la sentència”. A més, va afegir que “la sentència reconeix que hem aplicat bé la llei, el dubte és que sigui constitucional disposar de les dues propostes”. La cònsol va admetre que “quan vam decidir realitzar tot aquest procés, això va passar pel departament jurídic i tot estava més que mirat”, i va avançar que “en cas d’haver de pagar la complementària, ho farem per a tots els funcionaris del Comú d’Escaldes, perquè tots tenen els mateixos drets”.

Malgrat aquesta decisió, Marín també va recalcar que “si ens toca pagar, demanarem les explicacions pertinents a qui pertoqui, ja que la sentència deixa molt clar que nosaltres hem actuat correctament”. En cas que la corporació es veiés obligada a abonar aquesta complementària, la cònsol va explicar que “ho inclouríem en els pressupostos del 2018 o la pagaríem aquest mateix any mitjançant una transferència de crèdit”.