El SAD reprèn aquest dimarts a Ordino el cicle de xerrades amb una conferència sobre les abelles

L’alimentació centra la temàtica del cicle de xerrades del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) que aquest dimarts, 27 de setembre, reprèn les sessions després de l’estiu a Ordino. A les sis de la tarda, a la Casa Pairal, es parlarà de la importància i el paper que juguen les abelles en els ecosistemes i en la cadena alimentària, en una xerrada que anirà a càrrec de l’expert apicultor Julio Rivas, que ha impartit nombrosos tallers sobre els mètodes tradicionals i ecològics per obtenir mel.

La conferència titulada 'Les abelles entre nosaltres', a càrrec de l'expert apicultor Julio Rivas, ocupa la penúltima proposta de la sisena edició de xerrades del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) d'Ordino, que es tancarà el 18 d’octubre amb una sessió orientada a practicar el riure com a teràpia.

Una vintena de padrins van assistir a la inauguració del cicle amb la dietista i nutricionista Maria Josep Rosselló, el passat 19 d’abril, amb la xerrada amb el títol 'Aliments importants per a la salut i la memòria'. La franja d’edat per assistir-hi no és limita als més grans de 65 anys sinó que incorpora públic més jove, motiu pel qual s’han introduït nous temes d’interès per a públics més amplis.

Les conferències són gratuïtes i es basen en la prevenció, a més a més de divulgar coneixements que millorin la qualitat de vida de les persones.