El Punt 400 celebra el seu sisè aniversari amb una festa oberta a tothom

El centre jove de la Massana compleix sis anys d’existència i ho celebra amb propostes divertides, com un taller de xanques (dimecres, 16 de novembre a les 17 h, a la sala de la Closeta) o un taller de creació de xapes personalitzades (dijous, 17 de novembre, a les 18 h, al Punt 400).

L’acte central serà la gran festa d’aniversari (divendres, 18 de novembre, a partir de les 21 h, al Punt 400), amb un aperitiu i un show amb el duet humorístic Quelcom. Enmig de la celebració també hi haurà el lliurament de diplomes i premis als voluntaris que han col•laborat en l’organització de les activitats del centre. La festa és oberta a tots els joves però cal confirmar l’assistència al Punt 400, per qüestions d’aforament.

El centre jove va néixer amb la intenció de ser un punt de trobada entre els nois i noies de la parròquia i per promoure la seva autonomia i participació, oferint-los assessorament, informació i activitats. “Volem aprofitar la celebració de l’aniversari per donar a conèixer les noves instal•lacions del Punt 400 als joves que encara no hi ha passat, perquè segur que es queden sorpresos amb els magnífics espais i equipaments, a més de les propostes dels dos dinamitzadors”, explica la consellera d’Educació, Joventut i Esports, Natàlia Cusnir, que anima als joves a participar activament en la festa.