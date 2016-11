El porc protagonitza la Festa Culinària d'Encamp, apta per a celíacs

El 24è Concurs de la Festa Culinària que ha organitzat aquest dissabte l'Associació Pro Agermanament d'Encamp (APAE) a la parròquia ha comptat amb una trentena de plats, dels quals una desena han estat aptes per a celíacs. La participació de cuiners i cuineres que han preparat plats amb ingredients sense glúten ha estat la principal novetat del concurs d'enguany. Els assistents a l'esdeveniment celebrat a la Sala de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural han pogut degustar les obres cuinades, amb el porc com a ingredient estrella de la jornada gastronòmica.

Un plat de costella amb bolets, elaborat per Lita Valls, s'ha endut el premi al més elaborat. El més original ha estat una galta de porc amb gratin de patata, de Josep Ramon González. Els ingredients millor combinats han estat uns peus de porc amb bolets, de Silvio Llorenç. I el més ben presentat, un brick amb botifarra i poma, de Mercè Torres. Les postres més ben elaborades pel jurat han estat un semifred de turró, de Lluïsa Palacios, i les més ben presentades, un 'cheesecake' de Persimon, d'Andrea Palacios.

Pel què fa a la categoria infantil, per a nens i nenes de 5 a 14 anys, també han estat premiats sis pastissos: el més ben elaborat, el més original, el millor presentat, el que tenia millor base, el de millor combinació d'ingredients i aquell que tenia l'ingredient més original. El jurat estava format pels cuiners del Rebost del Padrí.

La temàtica del concurs ha girat sobre el porc, que ha estat l'ingredient principat a l'hora de cuinar els plats. Les postres eren de temàtica lliure. S'han pogut degustar receptes amb carn de porc cuinada de totes les maneres: fumat, rostit, a la brasa, fregit, curat, estofat o al vapor.

Una de les novetats del concurs d'enguany ha estat la participació de l'Associació de Celíacs d'Andorra, que s'han presentat a concurs amb uma desena de receptes sense gluten amb l'objectiu de fer conèixer les pautes de seguretat alimentària en aquest tipus de cuina. "Era la primera vegada que ho féiem i no sabíem com resultaria, però participàvem al concurs amb plats íntegrament sense glúten, en igualtat de condicions, i ha tingut bona acollida", ha explicat la presidenta de l'Associació de Celíacs d'Andorra, Mercè Requena. "Tant infants com adults celíacs han participat al concurs amb els mateixos ingredients, els primers amb pastissos i els segons amb plats que tenien el porc com a ingredient principal", ha afegit la presidenta de l'Associació Pro Agermanament d'Encamp, Lourdes Rich.