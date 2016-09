El Pirineu acull un curs de rescat en muntanya dirigit a sanitaris

Vuit professionals sanitaris de tot l’Estat espanyol participen aquesta setmana en la segona edició del Curs internacional de medicina d’urgències en muntanya, en el segon nivell. Aquesta formació, única en la seva modalitat, s’organitza en tres llocs més a Europa i en un altre als Estats Units. És per això que els sanitaris del sud d’Europa que es vulguin formar han de venir al Pirineu català. El curs, organitzat per l’Hospital de Cerdanya, la Universitat de Girona i Mountain Medicine, és coordinat pel director mèdic de l’Hospital de Cerdanya i de la càtedra de medicina i muntanya, Enric Subirats. Subirats assenyala que “és necessari que qualsevol sanitari que vulgui treballar en rescat de muntanya tingui aquesta titulació”. La participació en el curs atorga l’acreditació de la Comissió Internacional de Rescat Alpí, reconeguda en tot el món.

Aquesta formació està orientada a metges, infermers i tècnics de transport sanitari que treballin en grups de rescat organitzat o que s’estiguin preparant per integrar-s’hi.

Els requisits per poder participar en el curs, que té places molt limitades –només vuit–, són ser sanitari, estar format en urgències i ser autònom en muntanya, que significa poder superar un grau cinc en escalada. Les pràctiques del curs consisteixen a fer escalada, rescat de ferits en parets, en cova i en via ferrada, pràctiques de gruatge en helicòpter i rescats en barrancs. Subirats apunta que “en les pràctiques intentem que es trobin amb casos simulats en els diferents escenaris que es trobaran”. A més de l’activitat pràctica, remarca Subirats, es “repassa” la part teòrica i es donen “conceptes nous”.

El curs s’organitza amb la col·laboració dels cossos de seguretat catalans, amb els mossos d’esquadra i els bombers de la Generalitat; espanyols, amb la guàrdia civil; francesos, amb la gendarmeria i els bombers, i andorrans, amb els bombers d’Andorra.