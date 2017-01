El patge reial anuncia la cavalcada de Ses Majestats per Escaldes i Andorra la Vella

El patge reial ha complert aquest dimecres a la tarda la tradició i ha anunciat el recorregut per Escaldes-Engordany i Andorra la Vella que seguirà, 24 hores més tard, la cavalcada de Ses Majestats d'Orient. L'enviat dels Reis Mags ha recollit les cartes de la mainada, aquells infants que no han pogut entregar-les tindran l'oportunitat de fer-ho aquest dijous al migdia a la plaça dels Coprínceps d'Escaldes-Engordany, abans de fer-les arribar a Ses Majestats.

La cavalcada formada per 16 carrosses surt, aquest dijous a les 18.30 hores, de l'escaldenca plaça de les Dos Valires. El traçat continua pels carrers Esteve Albert, Josep Viladomat i l'avinguda de les Escoles fins accedir a l'eix comercial. Està previst que la comitiva transiti per l'avinguda Carlemany i que arribi al carrer de la Unió cap a les 19.30 hores, on les autoritats escaldenques han de passar el testimoni a la corporació d'Andorra la Vella, per custodiar les carrosses per l'avinguda Meritxell, la plaça Rebés i la plaça Príncep Benlloch. La cavalcada finalitza el seu recorregut al Palau Reial, a la plaça del Poble, al voltant de les 20.30 hores.

Escaldes-Engordany i Andorra la Vella organitzen conjuntament la cavalcada de Ses Majestats d'Orient des del 1998. La comitiva d'enguany, formada per 16 carrosses, implica unes 400 persones, entre infants, autoritats, serveis de circulació i voluntaris, que repartiran uns 9.000 quilograms de caramels. Des de l'organització alerten que el trànsit rodat es veurà afectat sectorialment durant les dues hores que durarà la cavalcada.