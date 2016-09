El passaport del pelegrinatge, atractiu per a la Ruta Mariana

Després de diversos intents, els cinc santuaris que conformen la Ruta Mariana – el Pilar, Torreciudad, Montserrat, Lourdes i Meritxell– ja disposen del passaport del pelegrinatge, segons van informar ahir des de l’Associació de la Ruta Mariana.

Així, el document pretén ser un testimoni del recorregut fet per la ruta i de la presència del visitant a cada un dels santuaris, on es podrà segellar el passaport i certificar d’aquesta manera l’estada del pelegrí.

En aquesta primera edició, la credencial és un petit document a color, mida butxaca, que conté ressenyes sobre els santuaris i els espais corresponents per posar els segells. També incorpora, en una espècie de presentació, una cita del papa Francesc, extreta de l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium respecte a Maria com a Mare de l’evangelització.

La voluntat dels rectors és proporcionar al pelegrí un record “tangible i material” de les visites efectuades a cadascun dels santuaris, animant així a completar les diferents etapes de la ruta. Segons va destacar el president de l’Associació de la Ruta Mariana, Javier Cremades, aquesta nova iniciativa sorgeix perquè “volem facilitar les visites als santuaris i acostar la seva bellesa artística i espiritual. Per al creient, el poder rendir culte a la Mare de Déu sota diferents advocacions marianes i en diversos llocs és una satisfacció interior i emocional molt gran. A més, era una demanda que els mateixos pelegrins ens suggerien des de fa temps i ens preguntaven per això”.

Cremades està convençut que la posada en marxa d’aquest passaport “és només un primer pas” i que, en edicions posteriors, caldrà evolucionar-lo i millorar-lo oferint nous alicients”.

El segellat dels passaports es pot realitzar a les oficines d’informació o atenció dels santuaris, igual que la seva adquisició, amb el donatiu d’un euro, que servirà per mantenir la Ruta Mariana i poder editar nous passaports.