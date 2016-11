El Papa autoritza els capellans a absoldre l’avortament indefinidament

El papa Francesc va anunciar ahir que els capellans podran absoldre del “pecat de l’avortament” de manera indefinida. Aquesta era una possibilitat que el Papa havia autoritzat només durant l’Any de la Misericòrdia, que es va cloure diumenge. “Perquè cap obstacle s’interposi entre la petició de reconciliació i el perdó de Déu, d’ara en endavant concedeixo a tots els sacerdots la facultat d’absoldre els que hagin procurat el pecat d’avortament”, recull la carta apostòlica Misericordia et misera com a conclusió del jubileu extraordinari.

El papa Francesc dóna aquestes indicacions a tots els capellans de l’Església catòlica perquè allarguin indefinidament el temps “de la misericòrdia, la reconciliació i el perdó”. Segons la doctrina catòlica, l’avortament és un pecat greu que comporta excomunió, i fins ara un sacerdot només el podia absoldre després que l’hi autoritzés un bisbe o el mateix pontífex. Malgrat la concessió del perdó, el pontífex emfatitza “amb força” en la seva missiva que “l’avortament és un pecat greu, perquè posa fi a una vida humana innocent”. Però afegeix que “amb la mateixa força” pot afirmar que “no hi ha cap pecat que la misericòrdia de Déu no pugui assolir i destruir, allà on troba un cor penedit que demana reconciliar-se amb el Pare”. “Per tant, que cada sacerdot sigui guia, suport i alleujament a l’hora d’acompanyar els penitents en aquest camí de reconciliació especial”, subratlla la carta.

Cap impacte a Andorra

Preguntada sobre l’impacte que aquesta mesura podria tenir a Andorra, la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza, va declarar que no creu que pugui comportar un relaxament de l’oposició del copríncep episcopal a la despenalització de l’avortament. Mendoza va remarcar que la cúpula de l’Església catòlica sempre parla de la defensa de la vida del no nascut i va indicar que la Constitució andorrana no fa referència a aquests termes sinó que es limita a assenyalar que cal protegir la vida en les seves diferents fases. Per aquest motiu va apuntar que el bisbe d’Urgell “confon” al mateix temps que va recordar que “si una nena de 13 anys està parint, li estàs enterrant la seva vida”.

La presidenta de l’entitat també considera que és força improbable un canvi de posicionament del copríncep episcopal, ja que ha mostrat un comportament misogin tenint en compte que sobre el casament entre homosexuals no va expressar una oposició tan virulenta.

Mendoza va defensar que l’Església “hauria de deixar de colonitzar el nostre úter” i va criticar que “és surrealista que al segle 21 seguim així”. Al mateix temps va insistir que avortar no és cap pecat sinó una necessitat “perquè hi pot haver un pare o no, perquè sobre qui té més conseqüències legals i sobre la seva salut és la dona”.

Recollida de signatures

La presidenta de Stop Violències va posar en relleu que la ciutadania d’Andorra està avançant i una mostra en són les 2.000 signatures recollides durant la Fira d’Andorra la Vella. L’associació està preparant una festa reivindicativa al parc Central de cara al 25 de novembre, el Dia internacional contra la violència vers les dones. Durant l’acte es farà una nova recollida de firmes. Des de l’entitat es va remarcar que tindran paciència fins aconseguir les 10.000 firmes que s’han plantejat.