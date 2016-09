El Museu de l'Electricitat tanca divendres la temporada de visites nocturnes

El Museu de l’Electricitat acull aquest divendres, 23 de setembre, la darrera visita nocturna de la temporada d’estiu, amb la particularitat que es comptarà amb l'acompanyament musical del grup andorrà The Velvet Blues Band. La visita s’emmarca dins el programa de les Nits d’estiu als museus, en què cada any hi participen tots els museus del país amb la programació de diferents activitats. En aquest context, FEDA Cultura ha organitzat una desena de visites al llarg d’aquest estiu. Les visites nocturnes al Museu de l’Electricitat van començar el 17 de juny i finalitzaran aquest divendres, coincidint amb la conclusió de les Nits d’estiu 2016.

La darrera visita nocturna guiada de la temporada al Museu de l'Electricitat organitzada per FEDA Cultura se celebrarà aquest divendres, 23 de setembre. Els interessants -encara queda alguna plaça lliure- podran emprendre un fugaç viatge en el temps a través d’explicacions sobre com ha evolucionat Andorra durant el segle XX gràcies a l’arribada de l’electricitat i quin paper ha tingut FEDA en el creixement del país a nivell energètic.

La d’aquest divendres, però, serà una visita nocturna amb valor afegit. Per acomiadar la temporada, s’ha previst l’actuació musical de The Velvet Blues Band, un grup andorrà amb influències del blues tradicional i contemporani, que amb els seu temes dinamitzarà la vetllada. Cal recordar que per tal d’assistir-hi, és necessari fer la reserva prèvia trucant al telèfon 73 91 11. L’horari habitual de visites del museu és de dimarts a dissabte, de 9.30 a 13.30 hores, i de 15 a 18.30 hores. Els diumenges i festius, de 10 a 14 hores.