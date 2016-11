El Món Màgic de les Muntanyes constarà d’unes 60 activitats

La tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament urgellenc, Mireia Font, juntament amb el tècnic de Cultura, Albert Galindo, va presentar ahir la programació nadalenca de la Seu d’Urgell, que sota la marca d’El Món Màgic de les Muntanyes aplega prop de 60 activitats adreçades a petits i grans. La programació nadalenca començarà aquest dissabte vinent i s’acabarà el 6 de gener.

Mireia Font va remarcar la consolidació d’El Món Màgic de les Muntanyes no només entre els veïns de la Seu i comarca, de totes les edats, que “els fa viure intensament el Nadal, perquè a més a més ja és una marca de ciutat que significa la capital de l’Alt Urgell arreu del país en aquestes dates”. Font va afegir que aquesta significació és “gràcies als minairons, personatges mitològics pirinencs, que esdevenen el fil conductor de les activitats que tenen lloc al llarg de més d’un mes per celebrar les festes nadalenques a la nostra ciutat”.

L’acte de l’encesa de llums de Nadal que ornamenten els carrers i places de la Seu d’Urgell serà el punt d’inici del programa d’El Món Màgic de les Muntanyes, dissabte a les set de la tarda. La cerimònia arrencarà des de la plaça Soldevila (davant del centre cívic El Passeig) amb una animació a càrrec del Grup de Diables de l’Alt Urgell i els minairons que arribarà a la plaça dels Oms, on es projectarà un mapping a la façana de la catedral de Santa Maria d’Urgell. La culminació de la celebració de l’encesa de llums la protagonitzarà un castell de focs. La mateixa tarda de l’encesa de llums s’iniciarà una nova edició de la Shopping Night, que durarà fins a la mitjanit i hi participaran desenes de comerços de la Seu. El programa nadalenc d’El Món Màgic de les Muntanyes 2016 incorpora diverses novetats respecte a l’edició de l’any passat. Destaca l’organització d’un parc de Nadal per a joves adolescents, que tindrà lloc a la sala Sant Domènec els dies 28 i 29 de desembre.