El MIT implanta sensors ambientals a l'escola andorrana per sensibilitzar els alumnes sobre consum energètic

El Massachussets Institute of Technology (MIT), en el marc del conveni signat entre el Ministeri d'Educació i la Fundació ActuaTech, ha posat en marxa una prova pilot a l'escola andorrana d'Andorra la Vella per desenvolupar un projecte pedagògic mesurant, a través de sensors d'última generació, diferents paràmetres ambientals com la il·luminació, el diòxid de carboni o el moviment. L'objectiu del projecte, anomenat TerMITs, és doble: d'una banda que els alumnes aprenguin com funciona el seu entorn i se sensibilitzin en temes com la sostenibilitat, la responsabilitat i l'eficiència energètica, i de l'altra que el MIT pugui aprofitar l'experiència per entendre millor com la gent utilitza determinats espais per poder fer edificis més eficients. En concret, s'han instal·lat 40 sensors en quatre aules, de manera que participaran en el projecte un total de 95 alumnes de 5è i 6è de primera ensenyança. El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha indicat que en funció dels resultats de la prova pilot, no es descarta ampliar el projecte en d'altres centres de l'escola andorrana o fins i tot en els altres sistemes educatius.

Educació ha presentat aquest dimarts la prova pilot TerMITs, un projecte inèdit que sorgeix arran de la col·laboració del Massachussets Institute of Technology (MIT) amb la Fundació ActuaTech i del conveni que aquest mateix dilluns es va signar entre el Ministeri d'Educació i ActuaTech. Consisteix en la instal·lació de diferents sensors en quatre aules de l'escola andorrana de primera ensenyança d'Andorra la Vella per mesurar la llum, el diòxid de carboni, el moviment i les obertures de portes i finestres, per tal que amb aquestes dades els alumnes aprenguin com funciona el seu entorn en matèria de consum energètic.

Un cop instal·lats els sensors, una part dels quals són d'última generació i és la primera vegada que s'utilitzen fora del laboratori, l'equip docent treballarà amb el projecte pedagògic, en el qual es volen treballar les competències en noves tecnologies i també per formar els alumnes en matèria de recollida de mesures i en els factors ambientals d'una aula per tal que puguin extrapolar els coneixements a la vida quotidiana. La voluntat és que el projecte es pugui treballar mitjançant el joc, fent que els estudiants recullin les dades, nomenin responsables del projecte, facin estadístiques, simulin situacions diferents per veure com els sensors es comporten i es puguin fer, fins i tot, competicions entre les aules, tal com ha explicat el director de l'escola, Bruno Bartolomé.

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha explicat que el projecte té un any de durada i que en funció dels resultats, es podria ampliar en d'altres centres del sistema andorrà i també en els altres sistemes educatius. A més, ha assegurat que es tracta d'un projecte molt engrescador i que encaixa perfectament en la implantació del sistema per competències que porta a terme la reforma del PERMSEA.

Tal com ha explicat el coordinador del MIT, Luís Alonso, el projecte consisteix en la instal·lació de 80 sensors, anomenats TerMITs, localitzats en 4 aules, al passadís i als exteriors de la 3a planta de l’escola, que registren diferents dades com la temperatura, el nivell de CO2, els moviments, o la intensitat de la llum, entre d’altres paràmetres. L’objectiu és que els alumnes vegin com el comportament humà té una incidència directa en el consum d’energia, i prenguin consciència de la importància d’aplicar mesures a favor de l'eficiència energètica.