El ministeri d’Educació i Actua Tech signen un conveni per fomentar la recerca en innovació

El titular d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, i el secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica i president de la Fundació Actua Tech, Josep Maria Missé, van firmar ahir un conveni de col·laboració per finançar dos ajuts a l’estudi per al desenvolupament del coneixement i la investigació vinculats als projectes d’innovació impulsats per la Fundació Actua Tech. Així, Actua Tech finançarà una ajuda dotada amb 15.000 euros per a un període renovable de fins a tres anys per a un programa de doctorand sobre els temes en què treballa l’entitat. El mateix ministeri, per la seva part, finançarà un ajut per fomentar la recerca de temàtica andorrana en l’àmbit dels objectius fundacionals de la Fundació per un import de 10.000 euros durant l’any 2016. Aquest ajut ja està convocat i hi han optat tres projectes. La resolució es farà pública al mes d’octubre.

D'altra banda, el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, va destacar que l'impacte de la inversió estrangera sobre l'economia del país és significativa. Així, va assenyalar que ara com ara representa "al voltant del 3,4%" sobre el PIB del país i ho va posat en relació al fet que la mitjana europea se situï en l'1,24%. D'aquesta manera va respondre al president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Marc Pantebre, que va manifestar que la inversió estrangera no era de moment rellevant.

Així, i tot i que va admetre que hi ha alguns aspectes a millorar, especialment la necessitat d'escurçar els temps de maduració dels projectes, Missé va posar en relleu el fet que en quatre anys s'hagin aconseguit aquests resultats "satisfactoris". "Estem sembrant l'embrió" per implantar al país sectors alternatius, va remarcat Missé, afegint que han pogut constatar que perquè aquests projectes donin fruits cal "un procés", un temps de "maduració que a tots ens agradaria que fos més ràpid" i que ha situat, actualment, entre els 12 i els 16 mesos. Així, va manifestat que es continua treballant perquè aquests processos es puguin escurçar i per això, per exemple, des de l'Administració es pretén que els processos siguin "més àgils". El secretari d'Estat de Diversificació Econòmica va posat en relleu, a l'últim, els resultats obtinguts en certs sectors com ara el de salut.