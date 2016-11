El Mercat d’intercanvi i segona mà de la Massana viu la cinquena edició

El Mercat d’intercanvi i segona mà de la Massana va arribar ahir a la cinquena edició. La iniciativa té com a objectiu fomentar el consum responsable i la prevenció de residus. Aquest cop el mercat tenia també un component solidari i es demanava als paradistes que fessin donació d’una part dels seus beneficis al Club Internacional d’Andorra, que el mateix dia organitza la Fira benèfica de Nadal. En aquesta fira es pot trobar roba, productes artesanals, pastissos..., i també s’organitzen actuacions i sortejos per recaptar diners per a finalitats benèfiques.