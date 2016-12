El judici dels correus ‘andorra.ad’ es posposa fins al dia 28 de març

El judici del cas dels correus andorra.ad desprotegits s’ajorna fins al 28 de març. La raó és que la defensa no ha pogut disposar d’un informe pericial d’un informàtic en quatre anys, des que es va suspendre el cas i se li va assignar advocat a Jaume Cabot, l’únic processat. No ha tingut temps, per dos motius. El principal és que l’acusat ha passat per un càncer i l’altre és que “és complicat trobar un informàtic que vulgui anar en contra d’uns informes que ha encarregat el Govern d’Andorra o ha fet la Policia”, va dir l’advocat Emili Campos com a defensa del processat. Aquesta defensa, en qüestions prèvies al judici, va fer un relat del que considera que són vulneracions del procediment del Codi Penal i va demanar la revocació de tota la causa i la suspensió de la vista oral. La presidenta del Tribunal, que va decidir ajornar el judici, va dir que ho feia per donar temps a la defensa a practicar la prova pericial, però que tot allò argumentat sobre les possibles vulneracions del procediment penal s’estudiaria durant la vista i en la sentència.

El cas dels correus .ad o cas Cabot es remunta a fa més d’onze anys. Va ser el 6 d’octubre del 2005, quan per internet i a través d’un programa informàtic, el processat va accedir a un document que tenia unes 16.000 adreces electròniques amb el domini .ad i les contrasenyes respectives. El cas va ser molt notori perquè va obligar el que aleshores era l’STA a canviar diferents protocols de seguretat. A Cabot se l’acusa dels delictes majors d’intercepció de telecomunicacions per vulnerar la intimitat d’un altre sense el seu consentiment, de creació sense autorització i en perjudici de tercers de fitxers clandestins de dades personals, i de creació mediata de document inveraç. En el seu escrit de qualificació provisional, el ministeri fiscal va demanar que es condemnés el processat a quatre anys de presó condicional. La defensa, per la seva banda, demana la lliure absolució, tal com va confirmar ahir el mateix Campos.

Cabot va denunciar el fet a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades l’octubre del 2005, i a partir d’aquí es va desenvolupar tota una sèrie d’accions. La primera va ser que el Govern va encarregar a l’empresa T-Systems un informe pericial per esbrinar d’on havia sortit tot aquest document. Vuit mesos després va ser la fiscalia la que va reclamar a Cabot que aportés l’ordinador. Abans, però, tot allò que van fer el Govern o la Policia es va fer sense cap tutela judicial, tal com denuncia la defensa. Va ser el 2009, quatre anys després, quan es va fer una còpia de seguretat del disc dur de l’ordinador. El 2007 la batlle instructora del cas va prendre declaració a Cabot com a testimoni denunciant i també la Policia, i per tant Cabot va fer totes les declaracions sense presència lletrada. “Va ser a la Policia en què, cap al final de la primera declaració, es van veure indicis de criminalitat”, va reconèixer el fiscal ahir.

Per tot, i en les qüestions prèvies la defensa del processat considera que el procediment és nul per la manca de defensa en les declaracions efectuades davant la fiscalia i la Policia, pel que considera un “trencament de la cadena de custòdia”, perquè l’ordinador va ser requerit nou mesos després per la fiscalia i perquè el Govern i la Policia van actuar sense cap ordre judicial, entre altres qüestions.

La fiscalia, per la seva banda, va ratificar la seva oposició, ja pronunciada el desembre del 2014, a aquestes diligències prèvies ja presentades. Segons el fiscal, la llei que regeix el ministeri públic li dóna potestat per investigar. Per la manca d’assistència lletrada en la declaració, el fiscal va dir que es va fer com a testimoni i no com a processat.

Finalment, el Tribunal ha posposat el judici fins al 28 de març, tot i que va advertir que aquesta prova pericial s’haurà de presentar vint dies abans per poder ser estudiada. Una prova que vol contrarestar les de la Policia i la del Govern.

Serà, doncs, onze anys i mig després quan es podrà celebrar el judici, cosa potser no esperada pel processat, que ahir al seu compte de Twitter va publicar, a primera hora: “Avui hauria d’acabar un malson que fa onze anys que dura. A les 10 h volen provar el que no poden. #Batllia #Andorra #STA #Contrasenyes amagades.”