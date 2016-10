El Govern preveu subministrar 6.000 vacunes contra la grip durant la campanya que comença dilluns

La campanya de vacunació contra la grip estacional d'enguany s’iniciarà el pròxim dilluns 10 d’octubre i s’allargarà fins al 31 de desembre, segons informa el Govern. No obstant això, es recomana que sempre que sigui possible la vacunació es dugui a terme durant els mesos d’octubre i novembre. El Ministeri de Salut ha previst realitzar unes 6.000 vacunes, xifra similar a la de la campanya de l'any passat, quan se’n van administrar 5.837 unitats. L’objectiu de la campanya és disminuir la mortalitat causada per la grip en els grups de risc de la població.

El Ministeri de Salut ha previst subministrar unes 6.000 vacunes en la campanya de vacunació contra la grip, que comença dilluns i finalitzarà el 31 de desembre, amb l'objectiu de disminuir la mortalitat en els grups de risc de la població. En aquest sentit, els segments de població considerats d’alt risc de patir complicacions relacionades amb la grip i pels quals es recomana l’administració de la vacuna són les persones sanes majors de 65 anys, els nens i adolescents entre 6 mesos i 18 anys amb tractament de llarga durada amb àcid acetilsalicílic -pel risc de desenvolupar una síndrome de Reye després de la infecció gripal-, les dones embarassades i les persones -de més de 6 mesos- que viuen en residències sociosanitàries.

A més, també es recomana la vacunació a les persones majors de 6 mesos amb factors de risc, com són les malalties cardiovasculars o respiratòries cròniques (inclou l’asma), el Síndrome de Down, les malalties metabòliques cròniques (inclosa la diabetis mellitus), la disfunció renal, la immunosupressió o hemoglobinopaties -la gravetat de les quals hagi requerit revisions mèdiques periòdiques o hospitalització durant el darrer any-, i l'obesitat mòrbida.

La vacunació també és aconsellable a persones que poden transmetre la malaltia a individus d’alt risc (personal sanitari o sociosanitari que fa atenció assistencial a pacients de risc, i les persones que facin assistència domiciliària a persones d’alt risc); treballadors de serveis comunitaris (bombers, policia, protecció civil i agents de circulació); i interns i treballadors del Centre Penitenciari.

Cal destacar que l’administració de la vacuna serà gratuïta per tots aquests col·lectius. Pel que fa als treballadors de serveis comunitaris essencials i als interns i treballadors del Centre Penitenciari, s’organitzarà una operativa específica per administrar la vacuna, de manera que les persones susceptibles de vacunació rebran informació de les seves direccions respectives de quin és el procediment que cal seguir. La resta de la població susceptible de vacunació que pertany a un grup de risc pot rebre la vacuna als Centres de Salut i d’Atenció Primària amb recepta mèdica (excepte les de 65 anys o més, que no necessiten recepta); i als consultoris mèdics que han decidit administrar vacunes. Finalment, les persones que viuen en residències sociosanitàries ho podran fer a la mateixa residència, mentre que el personal sanitari i sociosanitari també ho podrà fer al seu lloc de treball.