El Govern estudia unificar preus i serveis de les escoles bressol

El Govern està analitzant la possibilitat d’unificar les tarifes i els serveis de totes les escoles bressol perquè tots els ciutadans tinguin les mateixes condicions independentment de la parròquia on visquin.

Es tracta d’un estudi embrionari que actualment està en fase de recopilació d’informació i planteja que es cobri al voltant de

350 euros mensuals per infant. Així ho va explicar ahir la consellera de Social de Sant Julià de Lòria, Francesca Barbero, durant la presentació de les noves instal·lacions del departament de Serveis Socials a la tercera planta de l’edifici de l’antic hotel Glòria, a la plaça Major.

Barbero va avançar que des de l’àmbit comunal han decidit apujar ja les tarifes de l’escola bressol perquè actualment està entre les més barates del país, i al mes de novembre ja es passarà de pagar 330 euros mensuals a pagar-ne 350.

Segons va explicar la consellera, les ajudes socials que ofereix el Comú són similars a les d’anys anteriors, tot i que ha canviat el perfil i molts dels demandants són famílies monoparentals que tenen complicacions per conciliar la vida familiar i laboral i necessiten ajudes per a la guarderia o la ludoescola. Tot i que la societat participada de l’escola bressol passa per importants dificultats econòmiques, Barbero assegura que aquest augment de les tarifes suposarà una petita ajuda, però “totes les escoles bressol són deficitàries; ara cal estudiar si ens interessa seguir així o que sigui comunal”.

Pel que fa al canvi d’ubicació del departament de Serveis Socials, l’objectiu és acostar el servei a la ciutadania i fer-l’hi més accessible en cas de necessitar fer algun tràmit o alguna consulta, ja que al mateix edifici es troba el Centre de Salut, l’Associació de la Gent Gran i el servei de Joventut. Actualment es treballa per adequar la quarta planta per destinar-la a l’Agrupament Escolta Lauredià.

Reunió de poble

D’altra banda, el Comú de Sant Julià de Lòria ha convocat per demà dimecres una reunió de poble per explicar la situació financera de la corporació parroquial i de Camprabassa SA, així com el nou model de gestió per a Naturlàndia. La reunió tindrà lloc a l’auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià a les nou del vespre.