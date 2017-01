El Govern destina 23.500 € a treballs de consultoria per planificar i implantar el SAD

El ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior ha adjudicat per 23.512,50 euros els treballs de consultoria tècnica per a la planificació i la implantació del servei d’Assistència Domiciliària (SAD). Aquesta tasca s’ha encarregat a l’empresa Antares Consulting SA i l’adjudicació s’ha fet de forma directa.

Cal recordar que tots els comuns, a excepció de Sant Julià de Lòria, que no assumeix aquest servei de fa temps, van decidir a finals de l’any passat deixar la gestió del SAD a mans de l’executiu, tal com recull la Llei de serveis socials i sociosanitaris (tot i que permet la competència delegada). Un cop pres aquest acord, les dues parts van establir obrir un període de transició de sis mesos perquè es faci el traspàs i perquè es pugui analitzar el volum d’usuaris i el personal que treballa en el servei. Durant aquest procés també s’haurà de decidir si aquesta atenció la prestarà directament el Govern o bé si en farà alguna externalització.

Segons va assenyalar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, la premissa és que el servei sigui igualitari per a tota la població i que arribi a graus de dependència que ara no cobreix. Així, el ministre va declarar que hi haurà un preu públic igual per a tothom i uns filtres previs que determinaran el nivell de dependència o discapacitat que té la persona susceptible de rebre aquest servei i les hores d’assistència que li corresponen. A més es pretén cobrir tots els dies de la setmana i les 24 hores.

El Govern va explicar que durant els mesos de transició s’analitzarà en profunditat tots els usuaris actuals i quin personal presta l’atenció, i s’anirà preparant el traspàs perquè es faci de manera ordenada. La voluntat també és garantir que els pacients siguin atesos pels mateixos professionals.