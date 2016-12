El doctor Enric Subirats edita el primer ‘Manual de medicina de muntanya’

El director mèdic de l’Hospital de Cerdanya i expert en medicina de muntanya, Enric Subirats, acaba de publicar el llibre Manual de medicina de muntanya i del medi natural, de l’editorial mèdica Panamericana. Per elaborar l’obra l’autor ha tardat més de dos anys i ha comptat amb la col·laboració de diferents professionals i especialistes en els seus àmbits, com ara els metges Cauchy de Chamonix i Restein de Zermatt, els guies Alfons Valls i Jordi Canals, els esportistes Kilian Jornet i Emma Roca o el meteoròleg Francesc Mauri. Es tracta del primer manual en la seva especialitat que es basa en articles científics.

S’adreça tant als professionals mèdics i als equips de rescat com als amants de la muntanya. Subirats assenyala que “ha estat un encàrrec que em va fer l’editorial” i diu que “ens hem basat en articles científics ben contrastats. És un manual que faltava al mercat. Ha estat una feina exhaustiva, perquè hem hagut de llegir els articles originals i comprovar que la metodologia fos la correcta”.

La primera part del llibre tracta de la prevenció d’accidents en el medi natural i s’hi parla de la formació, la meteorologia i la nutrició. La segona fa referència a les patologies més freqüents a muntanya, com la hipotèrmia, i més endavant s’expliquen les malalties dels esportistes. Al final del llibre es donen a conèixer les tècniques que poden utilitzar els professionals sanitaris en cas d’accident.