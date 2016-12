El CRES publica el número 13 de 'Ciutadans', que inclou sis articles de temàtiques diferents

El Centre de Recerca Sociològica ha publicat aquest dijous el número 13 de la revista 'Ciutadans' que inclou sis articles de temàtica diversa com les xarxes socials, la històrica sobre la Divisió 250, el 'downshifting' o el sector hoteler d'Andorra. La revista es pot consultar a través de la pàgina web del CRES o es pot demanar una edició en paper.

El Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l'Institut d'Estudis Andorrans ha publicat el número 13 de la revista 'Ciutadans'. Es tracta d'una publicació al voltant de les ciències socials i que en aquest número inclou sis articles sobre temàtica variada.

Així, hi ha un article sobre el 'downshifting', és a dir, la 'reducció de marxa', un comportament social o tendència en la qual els individus opten per vides més relaxades per fugir del materialisme i per reduir la tensió i l'estrès, escrit pel doctor en sociologia Lluís Sáez. Un altre del llicenciat en economia i màster en economia ecològica i gestió ambiental Juan Jesús Larrabeiti sobre el decreixement com a visió transformadora de la sostenibilitat. La conscienciació de perill d'allaus amb jocs de taula com el 'Riski Lavango' de la mà de Luis G. López, màster universitari en societat de la informació i el coneixement, és una altra de les propostes. A més, s'hi inclou un article històric sobre la Divisió 250 de voluntaris espanyols a Rússia durant la Segona Guerra Mundial i que ha escrit David Almeida, graduat en història i màster d'història contemporània. La doctora en sociologia Diana Margarida Oliveira aborda la qüestió de la reprofessionalització del sector de l'hoteleria i la restauració a Andorra per revalorar el treball del sector i, a l'últim, l'estudiant de sociologia Anna Rodrigues parla de l'articulació de les xarxes socials amb les activitats quotidianes.

Aquesta publicació es pot consultar a través de la pàgina web del CRES i també es pot obtenir en paper, trucant al mateix centre.