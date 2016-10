El concurs per a les línies s’atura per al·legacions de la Hispano

El procediment per adjudicar les línies nacionals de transport públic ha quedat aturat després que una de les empreses que s’han presentat al concurs, la Hispano Andorrana, hagi fet al·legacions contra l’oferta realitzada per dues companyies més, Andbus i la Cooperativa Interurbana. La Hispano Andorrana considera que aquestes empreses han fet ofertes en dos lots quan el plec de bases indica que només poden postular per un.

Aquesta actuació ha provocat que l’obertura de les ofertes econòmiques hagi quedat ajornada fins que el Govern estudiï les al·legacions. Segons van explicar des del sector, un cop l’executiu tingui una resposta jurídica es convocarà una reunió per informar sobre què s’ha resolt i com es procedirà. Es calcula que almenys trigarà tres o quatre dies a conèixer-se.

Des d’Autocars Nadal, la quarta empresa que s’ha presentat al concurs, es va exposar la sorpresa per la presentació de les al·legacions de la Hispano Andorrana. Ara preveuen analitzar també aquest aspecte a l’espera de la resposta del Govern.

Quatre empreses opten a cobrir les línies de bus nacionals: la Hispano Andorrana, la Cooperativa Interurbana, Autocars Nadal i Andbus (una UTE formada per Novatel i Regina). La concessió del transport públic ja ha motivat una forta polèmica des que es va convocar el concurs. La Cooperativa, la Hispano Andorrana i Transports del Pirineu van presentar un recurs contra el plec de bases, ja que hi veuen mancances i consideren que no ofereix seguretat jurídica.