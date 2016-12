El Comú, satisfet per la “bona acollida” del Mercat de Nadal

La novena edició del Mercat de Nadal de la Massana va tancar les portes ahir després de deu dies carregats de propostes, des de cantades fins a animacions teatrals, tallers o demostracions de street curling. Els 27 expositors van desmuntar la paradeta amb el convenciment que el mercat és una bona eina de promoció per als seus productes. La consellera de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Jael Pozo, va assegurar que “estem molt satisfets de la bona acollida”.

Els moments de màxima afluència van ser els dissabtes i diumenges, sobretot al migdia, i també el dijous de la Puríssima. “Ens ha visitat molt públic local, que repeteix cada any, i també molts turistes.” Els comerciants van explicar que els moments àlgids quant a vendes van coincidir amb espectacles de carrer, que han atret força visitants, com els balls en línia del Club Internacional o les actuacions de l’Esbart de les Valls del Nord, els Petits Cantors o la Grossand. També han captat l’atenció del públic les demostracions de street curling i d’hoquei gel, dues de les novetats d’enguany, que han estat possibles gràcies a la col·laboració del Palau de Gel i de la Federació Andorrana d’Esports de Gel. Un altre barem són els tallers, que han tingut tots una bona acollida. N’hi havia, per exemple, d’ornamentació d’ungles amb motius nadalencs, de decoració i de follets. Pozo va remarcar també la vessant més cultural, que a banda dels concerts de jazz i gòspel ha ofert enguany un recital poètic basat en les lletres de Lluís Llach. La consellera també va agrair la col·laboració d’associacions i agents culturals de la parròquia.