El Comú es planteja una redefinició de la Fira perquè pugui créixer

Les autoritats, amb el cap de Govern, Toni Martí, i la cònsol major, Conxita Marsol, al capdavant, han inaugurat aquest divendres la Fira d'Andorra la Vella amb "normalitat absoluta", ha dit Marsol, qui ha apuntat que, "tot i el retard previ, ja estava tot pràcticament muntat un dia abans" de l'estrena. La dirigent ha fet una crida perquè la gent s'acosti a visitar els estands: "Hi ha nous productes i cada any els expositors s'hi esforcen més". El creixement de la demanda d'expositors per posar un estand a la fira fa que el Comú se'n plantegi una redefinició. Una de les opcions passa per celebrar l'esdeveniment durant dos caps de setmana, i fer coincidir la fira d'associacions amb el Dia de la Diversitat, el 19 de maig. Des del Comú esperen que les previsions de bon temps per al cap de setmana i "les expectatives creades" pel retard en l'arribada i el muntatge de la carpa principal facin que l'edició de la Fira d'Andorra la Vella d'enguany tingui més visitants que mai. El creixement de la demanda d'expositors -n'hi ha una trentena en llista d'espera- fa que el Comú vulgui projectar una reformulació del format de la fira. "És possible que de cara a l'any vinent ens haguem de replantejar el model de fira perquè tothom qui vulgui hi tingui cabuda", ha dit la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, qui ha rebutjat entrar en detalls, perquè des del Comú encara s'han de trobar amb expositors i associacions per parlar-ne.

"Podria ser que es pogués parlar de dos tipus de fira, o el Govern fa l'espai multifuncional o nosaltres ens haurem de plantejar celebrar-la en dos caps de setmana", ha avançat la cònsol. Una de les opcions que pensa el Comú passa per celebrar la fira d'associacions el Dia de la Diversitat, que també s'ubica al Parc Central. D'aquesta manera la fira quedaria dividida en dos caps de setmana i els expositors guanyarien l'espai que deixarien les associacions.

Una altra alternativa que planteja el Comú per ubicar la fira és l'espai multifuncional, però aquest projecte, segons ha explicat el cap de Govern, Toni Martí, va per llarg. Malgrat que el Comú ha ofert els terrenys, Martí ha recordat que "s'ha d'analitzar tot bé" i que els terrenys "han d'acabar sent propietat de l'Estat". "Hi estem treballant", ha conclòs el cap de Govern.

L'edició d'enguany de la Fira d'Andorra la Vella, que s'ha avançat una setmana per no coincidir amb el pont de l'1 de novembre i deixar lliure el pàrquing del Parc Central, compta amb més de 200 expositors: 76 estands al recinte firal, una cinquantena d'entitats a la fira d'associacions i mig centenar més de paradetes al mercat artesanal. També s'han programat 26 activitats a l'aire lliure, que es desenvoluparan durant els tres dies que dura l'esdeveniment.