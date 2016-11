El Comú d'Escaldes-Engordany acull divendres la final del Concurs internacional de monòlegs en català

Aquest divendres tindrà lloc la final del tercer Concurs internacional de monòlegs en català que organitzen el Servei de Política Lingüística del Govern, l’empresa Quelcom i el Comú d’Escaldes-Engordany. L’espectacle se celebrarà a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, que obrirà les portes a les 21 hores. L’entrada és lliure i les primeres 50 persones que hi arribin participaran en un sorteig de dues invitacions per a l’espectacle de Luis Piedrahita de l’1 de desembre a Andorra la Vella.

La sala d'actes del Comú d'Escaldes-Engordany acollirà aquest divendres la final del tercer Concurs internacional de monòlegs en català, organitzat pel Servei de Política Lingüística del Govern, l’empresa Quelcom i el Comú. Els quatre finalistes, Oriol Avui fa Sol, Simó Martí, Gerard Sesé i Edu Santamaria, vinguts del País Valencià, Barcelona i Reus, es disputaran el primer premi del concurs, dotat amb 1.000 euros. L'espectacle, amb entrada lliure, començarà a les 21.30 hores i les portes s'obriran mitja hora abans. Val a dir que els primers 50 espectadors participaran en un sorteig de dues invitacions per a l’espectacle que Luis Piedrahita oferirà l’1 de desembre a Andorra la Vella.

Durant la final del concurs, els espectadors podran gaudir de l’actuació del monologuista professional Xavier Castells, guanyador de diversos premis internacionals i còmic del canal de televisió Comedy Central. El jurat estarà format per una tècnica del Servei de Política Lingüística, un representant de Quelcom i una de les directores artístiques de l’Escena Nacional d’Andorra.