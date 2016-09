El Comú clarificarà l’organigrama per evitar greuges entre empleats

El Comú d’Andorra la Vella ha configurat una comissió tècnica per “posar ordre” a l’organigrama del personal. Segons va explicar el cònsol menor, Marc Pons, aquesta tasca permetrà clarificar “moltes situacions que poden comportar greuges comparatius entre empleats de departaments diferents que fan una mateixa funció” (sempre tenint en compte les característiques i especificitats de cada departament).

El fet és que avui hi ha llocs de treball que tenen categories diferents segons el departament en què es troben. “Això cal solucionar-ho perquè crea conflicte i cal homogeneïtzar-ho”, va dir Pons. Així mateix, s’actualitzaran les fitxes de funcions per a cada lloc de treball. Aquestes han d’anar variant al llarg dels anys tenint en compte que les tasques específiques de cada plaça evolucionen amb el temps. Fins ara, però, no totes les fitxes han estat aprovades en el mateix moment, i això ha comportat que hi hagi moltes diferències entre departaments. Per tant, l’estudi que ha iniciat l’equip de govern pretén revisar totes aquestes fitxes i els organigrames amb les funcions de forma coordinada entre aquests.

El cònsol menor va especificar que tot això permetrà posar ordre a la gran quantitat d’eventuals que hi ha al Comú de la capital. “Si una plaça és necessària i la cobreix un eventual, s’haurà d’avaluar si s’ha de treure una plaça per edicte i donar així seguretat al Comú i al treballador.”

Pons va remarcar que aquest treball no ha de comportar obligatòriament prescindir de personal. Tot i així, va insistir que caldrà justificar molt bé per què és necessària cada plaça i si mai es detectés que se’n pot prescindir també s’hauria de justificar.

La intenció és tenir enllestit aquest treball abans de finals d’any o a tot estirar a inicis del vinent. Respecte d’aquesta qüestió, ja s’ha contactat amb el Sindicat de Treballadors del Comú (Sitca), va dir Pons.