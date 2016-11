El CFPA presenta una querella per una adjudicació de material

El despatx Silvestre Advocats va presentar ahir una querella criminal a la Batllia en nom del Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA) perquè es determini si hi ha algun tipus de responsabilitat penal en relació a una adjudicació del subministrament de material al cos que va tenir lloc el 2013. El sindicat pretén que d’aquesta manera s’aclareixin les “presumptes irregularitats” que s’haurien pogut cometre en l’adjudicació directa de divers material d’uniformitat i equipament de seguretat destinat al servei de Policia efectuada pel Govern que va tenir aquell any, segons un comunicat emès ahir pel despatx d’advocats.

L’acord d’adjudicació del subministrament de material va ser suspès posteriorment pel mateix Govern en constatar-se que l’empresa en qüestió, XS Equipaments, estava vinculada a l’aleshores màxim responsable del Grup d’Intervenció de la Policia (GIPA) i president del Sindicat de Policia (SIPA), segons va informar l’executiu al seu dia. El cas va acabar als òrgans judicials, de manera que el Tribunal Superior de Justícia va confirmar finalment l’anul·lació de l’adjudicació feta per l’executiu i va desestimar la demanda de reparació de danys de l’empresa afectada.

El CFPA entén ara, amb la querella criminal interposada ahir a la Batllia, que s’han de determinar les possibles responsabilitats penals en què poguessin haver incorregut tant el que avui dia ja és exresponsable del GIPA com el comandament del cos que va intervenir en el procés que va portar a l’adjudicació. El sindicat persegueix, d’aquesta manera, exercir l’acció popular prevista a l’article 86.4 de la Constitució, l’article 7 de la Llei qualificada de la justícia i l’article 15 del Codi de procediment penal perquè es depurin les possibles responsabilitats que hi pugui haver. La querella criminal es presenta en concret “pels presumptes delictes de tràfic d’influències, intromissió d’interessos privats en la funció pública i corrupció, contra les persones que es consideren presumptament responsables dels dits fets”. El CFPA “considera que els fets que han estat objecte de querella són greus i mereixen ser investigats pels òrgans judicials pertinents, en el cas que no ho hagin estat prèviament”. Fonts properes al sindicat van indicar que desconeixen si en aquests moments hi ha altres causes obertes en relació a aquest assumpte.