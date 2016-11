El CFPA abandona la plataforma de funcionaris per “discrepàncies”

El Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA), el principal sindicat que funciona en aquests moments al cos de policia, ha deixat de formar part de la Plataforma Sindical de Funcionaris, que vehicula les demandes comunes de les diferents entitats que representen els treballadors de l’administració. El president del CFPA, Salvador Prieto, va confirmar que el comitè executiu ha pres aquesta decisió per “discrepàncies” amb les maneres d’actuar de la plataforma, però va refusar fer més manifestacions “perquè no volem entrar en polèmiques”. Fonts del col·lectiu van indicar, però, que “no volem fer política des de l’activitat sindical”. La direcció del sindicat, que entén que d’aquesta manera podrà defensar millor els interessos dels seus integrants, ja s’ha posat en contacte amb la secretaria d’Estat de la Funció Pública per comunicar-li l’acord que s’ha pres.

També han estat informats, a través de WhatsApp, els responsables dels altres sindicats. Un dels portaveus de la plataforma, Gregori Gutiérrez, va manifestar que “ens ha sobtat molt” la decisió del CFPA i que “el que ens molesta més són les formes”. “No crec que enviar un missatge per Whats­App sigui la millor manera de dir les coses”, va afirmar. Tot i així, va considerar que la sortida del CFPA no debilita la plataforma, “malgrat que no es dóna la imatge que entenc que hauria de tenir el sindicalisme”. En la mateixa línia, un altre portaveu de la plataforma, Joan Torra, va opinar que la marxa del CFPA “no és una escletxa, sinó un reforçament de la plataforma perquè també té avantatges anar per separat, i de fet tots els sindicats tenen una autonomia”.