El CENMA constata que cal potenciar el web d'intercanvi d'informació naturalista després del primer any de funcionament

Fa més d’un any que es va obrir a Andorra el web d’intercanvi d’informació naturalista ornitho.ad, com a iniciativa del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), amb la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern i de l'Institut Català d'Ornitologia. Durant aquest any de funcionament, el CENMA constata que l’entrada de dades ha estat relativament baixa, cosa que mostra que el portal encara té llindar per créixer i que pot ser més conegut. Així mateix, cal dir que s’han registrat 2.529 observacions repartides en 6 grups diferents: papallones diürnes, amfibis, rèptils, mamífers, ratpenats i ocells, i destaquen les observacions dels grups d'aus i de papallones diürnes que n'han acaparat la majoria: al voltant de 1.200 observacions en cadascun.

Ornitho.ad és el portal web dedicat a l'intercanvi d'informació sobre les observacions d'ocells, mamífers, amfibis, rèptils, libèl·lules i papallones diürnes d’Andorra, que ha arribat a l'any de funcionament. Està present a diversos països europeus que estan coordinats entre si per treballar conjuntament en les línies estratègiques de promoció d’aquesta eina i les aplicacions que se’n deriven.



El portal ornitho permet a l’usuari registrar les seves observacions i extreure’n estadístiques d’interès com per exemple el llistat de les observacions pròpies. D’altra banda li és útil per veure les observacions que han compartit altres usuaris de les espècies o localitats que a un li interessin amb especial interès. Des de l’estiu de 2016 les cites guanyen veracitat gràcies a la revisió de cada un dels grups taxonòmics per especialistes catalans.

La valoració que en fa el CENMA és positiva però, sens dubte, cal fer un esforç per donar a conèixer l’eina dins la població andorrana sensible a l’observació de la natura. Per ser el primer any de vida de l’Ornitho andorrà s’ha aconseguit un volum de dades força acceptable però per sota de regions com l’Alt Urgell o la Cerdanya. L’agost ha estat el mes que més observacions ha registrat des de la posada en funcionament del portal, cosa que podria indicar la rellevància de les cites de visitants ja que habitualment és l’abril quan més observacions es registren a nivell d’Europa.

Algunes de les aplicacions més rellevants en què s’està treballant a nivell europeu és el projecte Euro Bird Portal, que importa les observacions fetes col·lectivament al llarg dels anys i les compara amb dades de temperatura, o altres variables al llarg de l’any i permet per exemple, veure la migració de les espècies a través del continent.